9 Settembre 2021

Gara ciclistica crono a tre in notturna, le modifiche alla viabilità

Oggi, giovedì 9 settembre, modifiche alla viabilità per la gara ciclistica “Crono a Tre in notturna”

Livorno, 9 settembre 2021

Oggi, giovedì 9 settembre, per permettere lo svolgimento in sicurezza della gara ciclistica “Crono a Tre in notturna” la viabilità nella zona di Antignano subirà delle modifiche.

Queste le variazioni previste:

dalle ore 18 alle 24 divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati nel viale di Antignano per 50 metri a partire dall’intersezione con via Angioletti, in direzione sud, in via Pigafetta ed in viale Vespucci (tratto adiacente via Pigafetta);

dalle ore 20.30 alle 24 divieto di transito nel viale Vespucci, via Pigafetta, via Pendola, viale di Antignano nel tratto compreso tra via Pendola e via Angioletti, e divieto di transito nei tratti stradali con senso di marcia a immettersi nel suddetto percorso.

Le linee di Trasporto Pubblico Locale che abitualmente percorrono le strade interessate dai divieti osserveranno itinerari alternativi.

