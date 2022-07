Home

26 Luglio 2022

Gara ciclistica in notturna sul lungomare, le modifiche alla viabilità

Mercoledì 27 luglio in notturna lungo i viali a mare, gara ciclistica “Trofeo Città di Livorno”, le modifiche alla viabilità

Livorno, 26 luglio 2022

Si svolgerà nella serata di mercoledì 27 luglio, lungo i viali a mare cittadini, il Trofeo Città di Livorno – Criterium Nazionale; importante manifestazione ciclistica organizzata dall’Asd Cicli Falaschi con il supporto tecnico del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche e il patrocinio del Comune di Livorno.

La gara, alla quale parteciperanno centinaia di sportivi provenienti da tutta la regione e anche da fuori, si svolgerà a cronometro a coppie in notturna con partenza alle ore 20 dalla Rotonda d’Ardenza, giro di boa all’altezza della Baracchina Azzurra e due giri completi per un totale di 12 chilometri.

Il percorso sarà completamente chiuso al traffico dall’inizio alla fine della manifestazione, grazie alla presenza della Polizia Municipale e dei volontari distribuiti nei vari punti del tragitto.

In particolare, mercoledì 27 luglio saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (dalle ore 18 fino a mezzanotte) e il divieto di transito (dalle ore 20 fino a mezzanotte) nel tratto di viale Italia compreso tra via Pacinotti e il viale di Antignano, nel viale di Antignano, in via Pendola, viale Vespucci e via Pigafetta.

Negli stessi orari, anche nelle strade che si immettono nel percorso saranno in vigore il divieto di transito (eccetto veicoli dei residenti/dimoranti, veicoli diretti alle rimesse interne, mezzi al servizio delle persone disabili e veicoli di soggetti con comprovate ed urgenti necessità) ed il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, al fine di consentire il passaggio dei veicoli lungo entrambi i sensi marcia, con senso unico alternato a vista.

