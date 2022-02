Home

Cronaca

Aree pubbliche

Gara ciclistica, le modifiche alla viabilità

Aree pubbliche

10 Febbraio 2022

Gara ciclistica, le modifiche alla viabilità

Sabato 12 febbraio modifiche alla viabilità per una gara ciclistica del Gruppo Carli Salviano

Livorno, 10 febbraio 2022

Sabato 12 febbraio si svolgerà la gara ciclistica “Trofeo Autoscuole Saggini”, organizzata dal Gruppo Sportivo Carli Salviano.

Per consentire lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza saranno adottate le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 10 alle ore 17 divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati, in via degli Acquaioli per metri 100 prima e dopo il civico 74 e in via Provinciale Pisana per metri 100 a partire dall’intersezione con via dell’Artigianato in direzione di via Pian di Rota;

dalle ore 14 alle ore 16.30, per il tempo strettamente necessario al passaggio della competizione, nei tratti di volta in volta interessati, sospensione temporanea della circolazione in via degli Acquaioli, via Firenze nel tratto compreso tra via Pian di Rota e il ponte sul Rio Ugione, via delle Sorgenti compreso tra la variante SS 1 e via dell’Artigianato, via dell’Artigianato, via Provinciale Pisana nel tratto compreso tra via dell’Artigianato e via Pian di Rota.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin