Gara ciclistica, le modifiche alla viabilità previste per sabato 23 luglio

22 Luglio 2022

Livorno, 22 luglio 2022

Per consentire lo svolgimento del Trofeo “Bruno e Yuri Bertini”, gara ciclistica organizzata dal Gruppo sportivo Carli Salviano, nel pomeriggio di sabato 23 luglio in via del Levante e in altre strade cittadine saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità:

dalle ore 13 alle ore 18 divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto via di Levante compreso tra via della Valle Benedetta e la rotatoria all’intersezione con via di Collinaia/via di Salviano;

dalle ore 15.20 sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al trasferimento degli atleti dal punto di ritrovo di via Conti (Salviano) al punto di partenza della gara in via dello Struggino (Pian di Rota), passando per via Sicilia, via degli Etruschi, via Lorenzini, viale Risorgimento, viale Carducci, piazza Dante, via degli Acquedotti, via dell’Artigianato, via degli Arrotini, via degli Acquaioli. E successivamente, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti in gara, sospensione temporanea della circolazione nei tratti di volta in volta interessati di via dello Struggino, tratto di via Provinciale Pisana, tratto di via Firenze fino al ponte sul Rio Ugione, via della Valle Benedetta tra il civico 101 e via di Levante, rotatoria via di Collinaia/via di Salviano.

È prevista la sospensione temporanea della circolazione anche nelle strade che si immettono nei percorsi precedentemente indicati.

