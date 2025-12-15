Home

15 Dicembre 2025

Gara combattuta e intensa, successo della Pielle a Pontedera

Livorno 14 dicembre 2025

Torna al successo lontano dalle mura amiche la PIELLE LIVORNO, che supera Pontedera per 51-55 al termine di una gara combattuta e intensa.

L’avvio di partita è favorevole alle locali, che partono con maggiore energia e chiudono il primo quarto avanti sul 19-13. La reazione delle biancoblù, però, non tarda ad arrivare: nel secondo quarto la squadra di coach Luca Castiglione alza notevolmente l’intensità difensiva, concedendo appena 3 punti alle avversarie e piazzando un parziale decisivo che ribalta completamente l’inerzia del match.

Al rientro dagli spogliatoi Pontedera prova a rientrare in partita, accorciando le distanze e rendendo il confronto nuovamente equilibrato. Le livornesi, tuttavia, gestiscono con lucidità i momenti chiave e mantengono il controllo, chiudendo il terzo quarto sul 36-41 (+5).

Nell’ultimo periodo la PL continua a difendere con attenzione e a trovare i canestri giusti nei momenti decisivi, riuscendo a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale e portando a casa una preziosa vittoria per 51-55. In modalità mvp Aurora Benedetti, protagonista di una prestazione completa con 17 punti, 9 rimbalzi e 4 palle recuperate.

B.F. Pontedera – VeroDol CBD Pielle Livorno: 51-55

VERODOL CBD: Benedetti 17, Donadio 13, Castiglione M. 9, Castiglione V. 8, Menchetti 4, Conti 4, Bullentini, Baluardi, Nottolini, Collodi, Selmi. All. Castiglione L.

Arbitri: Abdul Mumin e Sizzi

Parziali: 19-13, 3-16, 14-12, 15-14