Home

Cronaca

Aree pubbliche

Gara di triathlon sul lungomare, i divieti e linee autobus modificate

Aree pubbliche

8 Ottobre 2022

Gara di triathlon sul lungomare, i divieti e linee autobus modificate

Livorno, 8 ottobre 2022

L’Associazione Sportiva Livorno Triathlon organizza per domenica 9 ottobre la competizione denominata “Triathlon Sprint”, che interesserà alcune strade del lungomare cittadino.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento è stata emanata un’ordinanza di traffico che prescrive, per domenica dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per quanto riguarda la disciplina della circolazione e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 per quanto riguarda la disciplina della sosta :

1)L’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati nel viale Italia (tratto compreso tra via Pacinotti e viale di Antignano), viale di Antignano, via Pendola, viale Vespucci nel tratto compreso tra via Pendola e via Don Renzo Gori;

2)l’istituzione del divieto di transito nei tratti stradali con senso di marcia a immettersi nel suddetto percorso, eccetto veicoli dei residenti/dimoranti, veicoli diretti presso le rimesse interne ivi presenti, veicoli al servizio delle persone disabili e veicoli di soggetti con comprovate ed urgenti necessità;

3) l’istituzione del doppio senso di marcia e del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati nei tratti di cui al paragrafo 2), al fine di consentire il transito dei suddetti veicoli, disciplinato con senso unico alternato a vista;

4) L’istituzione del Fermarsi e Dare Precedenza nelle nuove intersezioni che si vengono a creare all’altezza dei tratti di cui al paragrafo 3).

Le linee di Trasporto Pubblico Locale che abitualmente percorrono le strade di cui al paragrafo 1), osserveranno itinerari alternativi già autorizzati per altre linee TPL.

Gli itinerari degli autobus:

Linea LAM Blu Direzione Miramare:

giunta ad Ardenza Mare, svolta a sinistra per via del Mare, destra via Mondolfi, via del Littorale dove effettuerà il capolinea in Largo Capraia Edicola.

La Linea LAM Blu Direzione Stazione:

dal capolinea (Largo Capraia Edicola) proseguirà per via del Littorale ed effettuerà l’inversione di marcia al Camping Miramare; di nuovo proseguirà per via Mondolfi, Ardenza Terra, sinistra via del Mare, destra viale Italia quindi percorso regolare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin