Home

Cronaca

Gara unica traghetti, Gazzetti (Pd): “Sostegno all’azione della Regione. Massimo impegno per garantire diritto ai collegamenti e l’occupazione”

Cronaca

4 Settembre 2024

Gara unica traghetti, Gazzetti (Pd): “Sostegno all’azione della Regione. Massimo impegno per garantire diritto ai collegamenti e l’occupazione”

Livorno 4 settembre 2024 – Gara unica traghetti, Gazzetti (Pd): “Sostegno all’azione della Regione. Massimo impegno per garantire diritto ai collegamenti e l’occupazione”

“Apprezzamento e sostegno per l’azione della Regione e dell’assessore Baccelli che stanno affrontando, con il massimo impegno, la delicatissima vicenda della gara unica per l’affidamento del servizio di cabotaggio marittimo per l’arcipelago toscano.

Il passaggio avvenuto in Commissione Trasporti del Consiglio Regionale, con le audizioni di Sindaci, Province e sindacati; è stato un momento importante per il quale vogliamo ringraziare la Presidente Lucia De Robertis.

Crediamo che tutti abbiano così potuto avere contezza dell’attenzione con la quale questa vicenda viene seguita e monitorata; smontando rappresentazioni strumentali che non tengono conto di un lavoro, sicuramente non semplice, portato avanti con responsabilità e serietà.

Un approccio che cerca di essere all’altezza sia delle istanze degli amministratori che delle preoccupazioni di lavoratori e sindacati che ringraziamo per la costante disponibilità al dialogo. Un impegno, quello che stiamo portando avanti a tutti i livelli della nostra comunità politica, che si pone l’obbiettivo di assicurare il fondamentale diritto ai collegamenti ed alla continuità territoriale; preservando non solo la quantità ma anche la qualità dell’occupazione. Temi fondamentali che devono essere raggiunti ponendo straordinaria attenzione anche alla questione della sicurezza sia di chi viaggia che di chi lavora”. Commenta il responsabile Infrastrutture del PD Toscana Francesco Gazzetti.

“Tornando agli aspetti emersi in Commissione, registriamo con favore l’annuncio fatto dall’assessore Baccelli che entro la fine di settembre sarà predisposto il bando per una gara unica. Si tratta di una notizia importante che va nella direzione più volte auspicata e richiesta da territori e lavoratori.

Anche il Consiglio Regionale si era espresso in tal senso e lo aveva fatto con una risoluzione approvata all’unanimità.

Un documento che aveva fatto sintesi di atti presentati sia da maggioranza che opposizione e al quale, per il Pd; aveva lavorato in primis il Presidente Anselmi.

Altresì importanti sono state anche le risposte fornite ai numerosi quesiti posti da Sindaci e sindacati. Queste hanno permesso all’assessore Baccelli di illustrare le varie opzioni che potrebbero essere seguite dalla Regione. E se c’è un elemento che emerge con chiarezza è che adesso c’è bisogno di tutto tranne che di polemiche.

Territori e lavoratori richiedono, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ancora più concretezza, serietà e responsabilità, con uno sforzo aggiuntivo per individuare tempi certi. Da parte nostra ci sarà la massima determinazione nel continuare a seguire tutti gli aspetti di questa vicenda, pronti ad usare ogni strumento a nostra disposizione”. Conclude Francesco Gazzetti

Gara unica traghetti, Gazzetti (Pd): “Sostegno all’azione della Regione