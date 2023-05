Home

Basket

17 Maggio 2023

Gara2 a senso unico, la Libertas pareggia la serie con Desio (89-57)

Livorno 17 maggio 2023 – Gara2 a senso unico, la Libertas pareggia la serie con Desio (89-57)

Gara-2 di semifinale playoff è durata 3’: il tempo concesso a Desio di illudersi di replicare la partita di domenica scorsa (3-6 dopo i primi giri di lancetta), poi sulla squadra di Gallazzi si è abbattuta una tempesta perfetta.

Marmorea in difesa, pungente in attacco la Libertas sul neutro di Piombino ha chiuso il primo quarto con il vantaggio già in doppia cifra (24-14) con gli avversari frastornati e imprecisi: l’esatto opposto della versione chirurgica e lucida di gara-1.

Nel secondo quarto la partita è andata in archivio: 22-4 di parziale con Desio a segno solo con una tripla e un tiro libero.

Il +28 al 20’ equivaleva già al punto del pareggio sebbene nella serie la LL sia ancora sotto di un break.

Toccato il massimo vantaggio sul +40 (69-29) gli amaranto si sono rilassati durante il lunghissimo garbage time e hanno consentito ai brianzoli di limare leggermente il distacco.

Desio non è questa, ma forse nemmeno la macchina perfetta vista domenica al PalaMacchia. Sabato sera gara-3 con la Libertas che non può assolutamente fallire.

