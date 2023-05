Home

Gara2 la Libertas sul neutro di Piombino per pareggiare con Desio

17 Maggio 2023

Livorno 17 maggio 2023 – Gara2 la Libertas sul neutro di Piombino per pareggiare con Desio

La sconfitta casalinga (prima stagionale) in gara-1, la squalifica del campo e tutta la pressio-ne del modo sulle spalle. E’ questo il momento più delicato della stagione della Libertas che si appresta ad affrontare Desio per pareggiare la serie e giocarsi tutto sabato nella terza sfi-da.

Insomma se i ragazzi di Andreazza non hanno le spalle al muro, poco ci manca.

Rispetto a domenica scorsa servirà un atteggiamento difensivo più duro nella consapevolez-za che la cifra tecnica degli amaranto è superiore alla comunque buonissima dose di talento della squadra di Gallazzi.

Sarà fondamentale non innescare contropiede e transizione dei brianzoli che altrimenti rischiano di sgusciare via come saponette.

La Libertas è chiamata anche ad aggiustare la mira sul campo dopo un mese fa una tripla di Saccaggi consegnò loro una vittoria romanesca contro la Solbat.

Si gioca a Piombino alle 21 e la Libertas, nonostante la distanza da Livorno, non sarà sola

