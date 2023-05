Home

20 Maggio 2023

Gara3, la Pielle ci riprova, grande voglia di riscatto

Livorno 20 maggio 2023

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO ci riprova. E questa volta lo farà sul proprio campo. Nel proprio fortino. Davanti alla propria curva e davanti al proprio pubblico: al Pala Macchia, questa sera (ore 20), va in scena gara3 di semifinale playoff contro la Gemini Mestre.

Per la squadra di coach Marco Cardani, sotto nella serie per 2-0, l’occasione per rimetterla in piedi e minare le certezze di un’ottima squadra come quella di Cesare Ciocca.

In primis Lenti e compagni dovranno limitare il talento offensivo di Conti e Bortolin, senza però perdere di vista le altre 7 frecce avvelenate in maglia biancorossa.

In casa Unicusano c’è grande voglia di riscatto, fame di non chiudere qua una stagione già di per sè straordinaria all’interno di un processo di crescita la cui curva, da 3 anni a questa parte, è in costanza salita.

Cuore, anima e pizzico di precisione in più rispetto alle due uscite del Taliercio. Pala Macchia che va verso il tutto esaurito per spingere la Pielle. Ora o mai più.

