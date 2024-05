Home

28 Maggio 2024

LIVORNO – Gara5 Pielle-Avellino, aperta la vendita dei biglietti, i costi

Aperta la vendita per i biglietti di gara5 di semifinale playoff vs. Del Fes Avellino.

COSTI:

– NUMERATO: 20 EURO

– NON NUMERATO 12 EURO

– RIDOTTO: 5 EURO

Dalla giornata di oggii, martedì 28 maggio, sarà inoltre possibile acquistare i tickets, esclusivamente INTERI, anche c/o il Pielle Livorno Store, online e in tutte le ricevitorie convenzionate.

Per chi non necessita dei ridotti, si consiglia vivamente di acquistare il tagliando c/o il Pielle Livorno Store oppure online sul circuito Vivaticket.

Forza Pielle!

