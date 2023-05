Home

Cronaca

Garante degli anziani a Livorno: approvata la mozione di Forza Italia

Cronaca

31 Maggio 2023

Garante degli anziani a Livorno: approvata la mozione di Forza Italia

Livorno 31 maggio 2023 – Garante degli anziani a Livorno: approvata la mozione di Forza Italia

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in consiglio comunale a Livorno della mozione sugli anziani, che ha come obiettivo una serie di misure in loro favore, per rendere più agevole e vivibile il contesto in cui vivono e un sano rapporto con le nuove generazioni”.

Lo dichiarano Gianluca Di Liberti, Consigliere comunale di Forza Italia e Vice presidente del consiglio comunale di Livorno ed Elisa Amato, coordinatore comunale di Forza Italia di Livorno, che sottolineano:

“Gli anziani rappresentano la memoria storica, fonte di saggezza, sapere e competenza, che la politica ha il dovere di tutelare e preservare.

La promozione del benessere dell’anziano deve partire dal presupposto che egli può e deve essere considerato una risorsa.

Oggi tutelare gli anziani appare ancora più urgente, alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione.

Un ruolo di primo piano assume nella mozione il ruolo del Garante, figura di connessione tra la società e le Istituzioni con il compito di raccogliere e segnalare i disservizi, o peggio, i casi di lesione dei diritti degli anziani, in quanto soggetti fragili”.

Di Liberti e Amato concludono: “La mozione è stata fortemente voluta dal movimento Seniores di FI.

Il nostro partito e il nostro Presidente hanno sempre avuto massima attenzione verso i bisogni della categoria. Basta ricordare gli interventi sulla rivalutazione delle pensioni.

Le aspettative ed i bisogni della terza età devono essere al centro dell’agenda politica. Le politiche a favore degli anziani devono semplificare l’accesso ai servizi e favorire l’incontro tra generazioni diverse restituendo a questi soggetti il ruolo che gli spetta all’interno della società”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin