Home

Cronaca

Garibaldi, denunciato per spaccio un 32enne straniero

Cronaca

31 Agosto 2025

Garibaldi, denunciato per spaccio un 32enne straniero

Livorno 31 agosto 2025 Garibaldi, denunciato per spaccio un 32enne straniero

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 32enne di origini straniere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa nelle aree centrali della città, hanno notato in piazza Garibaldi un giovane uomo che, dopo aver consegnato con gesto rapido un involucro ad un ragazzo, alla loro vista si è immediatamente allontanato.

I Carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo del giovane uomo che ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, cosa che ha insospettito gli operanti, persuadendoli ad approfondire i controlli.

L’intuizione si è rivelata corretta in quanto, a seguito di perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che sono state sottoposte a sequestro, mentre il 32enne è stato denunciato a piede libero all’A.G. di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, un 25enne livornese, a cui era stato ceduto l’involucro, e che si è appurato contenere una dose della stessa sostanza, è stato invece segnalato alla competente Prefettura quale assuntore per uso non terapeutico.