Cronaca

8 Febbraio 2025

Garibaldi e Shangay, segnalati alla prefettura due stranieri

I Carabinieri di Livorno durante i controlli del territorio hanno individuato due persone straniere, di età compresa tra 20 e 50 anni.

Gli stranieri sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché sorpresi rispettivamente in piazza Garibaldi e in zona di via Nino Bixio in possesso di dosi di marijuana e hashish destinate ad assunzione personale non terapeutica. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi e distruzione