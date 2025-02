Home

7 Febbraio 2025

Garibaldi: I carabinieri arrestano spacciatore di origine africana

Livorno 7 febbraio 2025 Garibaldi: I carabinieri arrestano spacciatore di origine africana

I Carabinieri della Stazione di Ardenza hanno tratto in arresto un cittadino africano di trent’anni che, stazionava in piazza Garibaldi ed alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga. L’uomo è stato rapidamente raggiunto e bloccato.

A seguito della successiva esecuzione di perquisizione personale, nella sua disponibilità sono stati rinvenuti più di 30 grammi di sostanze stupefacenti fra cocaina e hashish, una piccola parte di sostanza suddivisa in dosi, già pronta per lo spaccio; addosso anche la somma di oltre a 150 euro in contanti, provento di spaccio. A carico del trentenne il Giudice del tribunale di Livorno, a seguito di relativa udienza, ha convalidato l’arresto.