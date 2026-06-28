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Garibaldi, il murale “scompare nel sudicio” a soli 13 giorni dall’inaugurazione

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28 Giugno 2026

Garibaldi, il murale “scompare nel sudicio” a soli 13 giorni dall’inaugurazione

Livorno 28 giugno 2027 Garibaldi, il murale “scompare nel sudicio” a soli 13 giorni dall’inaugurazione

Piazza Garibaldi, il murales già coperto di sporco dopo 13 giorni: la resina degli alberi ne oscura i colori

A soli tredici giorni dall’inaugurazione della nuova area pedonalizzata di piazza Garibaldi, il murales realizzato sulla pavimentazione della piazza mostra già evidenti segni di deterioramento. Quell’opera artistica colorata simbolo della riqualificazione della piazza contro il degrado inaugurata il 15 giugno a distanza di soli 13 giorni sembra aver perduto il suo smalto. Oggi, infatti, i colori sembrano già offuscati da una patina scura che alimenta le prime polemiche.

Secondo quanto emerge dalle immagini scattate il 27 giugno, il murales appare ricoperto da uno strato nero e appiccicoso causato dalla resina rilasciata dagli alberi presenti nella piazza. Una sostanza che, cadendo sulla pavimentazione, trasformerebbe l’opera in una sorta di “calamita” per polvere, foglie secche e sporco, compromettendone l’aspetto estetico.

Il fenomeno è facilmente percepibile anche camminando sulla superficie dipinta. La resina rende infatti il pavimento particolarmente adesivo e, secondo le segnalazioni raccolte, sulle suole delle scarpe rimangono attaccati residui di foglie, polvere e altro materiale che si deposita sul murales.

Il risultato è un’opera che, a meno di due settimane dalla sua inaugurazione, avrebbe già perso gran parte della brillantezza dei colori con cui era stata presentata alla cittadinanza. Un effetto che, inevitabilmente, riaccende il dibattito sulla scelta dei materiali utilizzati ma soprattutto sulla scelta che sembrerebbe non rendere compatibile il murales con la presenza degli alberi che costeggiano la piazza.

C’è chi osserva come la nuova pavimentazione artistica sembri destinata a mantenere il proprio aspetto soltanto in alcuni periodi dell’anno, mentre durante la stagione in cui gli alberi rilasciano resina finisca per trasformarsi in un ricettacolo di sporco e foglie. Una situazione che, oltre al danno estetico, solleva interrogativi anche sulla manutenzione dell’opera e sulla necessità di interventi periodici per preservarne colori e decoro.

Le immagini scattate appena tredici giorni dopo l’inaugurazione raccontano una situazione ben diversa da quella mostrata il giorno del taglio del nastro. Paradossalmente la parte pulita del murales visibile nella foto di copertina è quella dove risulta il segno del passaggio di un pneumatico e quella delle suole di calzature