Home

Eventi

Garibaldi in festa, il programma del 28 luglio

Eventi

27 Luglio 2023

Garibaldi in festa, il programma del 28 luglio

Un programma che si snoda tra le vie del rione, da piazza Garibaldi a piazza dei Mille, passando per via Garibaldi, via del Seminario e via della Pina d’Oro

Livorno 27 luglio 2023

Da domani sera il quartiere Garibaldi si illumina e si anima con una tre giorni di festa di piazza libera e gratuita.

Le sere del 28, 29 e 30 luglio strade chiuse, mercatini, street food, spettacoli itineranti e musica. Un programma denso che si snoda tra le vie del rione, da piazza Garibaldi a piazza dei Mille, passando per via Garibaldi, via del Seminario e via della Pina d’Oro.

La prima edizione di Effetto Garibaldi arriva sulla scia di Garibaldissima e fa da apripista a quello che sarà l’evento clou dell’estate livornese, Effetto Venezia (dal 2 al 6 agosto). Una nuova iniziativa organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterraneo.

PROGRAMMA DI VENERDÌ 28 LUGLIO

MERCATINO DEL RIUSO

Ore 20,00-24,00, Piazza Garibaldi

Non poteva mancare il Mercatino del Riuso nella piazza simbolo della manifestazione. Qui si potranno trovare occasioni di ogni tipo, vintage, retrò e tutto quello che ha acquisito una seconda vita. Imperdibile per gli amanti del genere!

GRANDE CANTAGIRO BARATTOLI

Ore 21,30-24,00, Attività itinerante

Signore e Signori!

Per voi e solo per voi oggi, il Grande Cantagiro Barattoli offre canti di questi e di quell’altri continenti! Come un piccolo ma intenso fiume in piena, si riversa per le strade e per le piazze una masnada di ciarlatani perdigiorno. Guitti senz’arte ne parte, saltimbanchi ed affabulatori di altri tempi, sono i componenti della “squadra” musico-teatrale tra le più scanzonate del mondo conosciuto. Preparatevi ad ascoltare melodie senza tempo, salterelli impazziti, novelle di lavoro e lontani canti di marinai.

Assaporate il gusto delle pizziche e delle tarantelle del sud, delle frenetiche polke irlandesi e dei canti d’osteria. Ed infine gioite delle antiche canzoni narrative mescolate a scherzi e facezie.

Ogni canto una storia da raccontare, ogni musica un motivo per ballare, ogni burla studiata o improvvisata per farvi divertire. Quindi suvvia! Seguite questo teatro ambulante fatto di bulloni e ingranaggi, ballate insieme alle sue marionette meccaniche e fatevi catturare dai suoi costumi rubati alle pieghe del tempo!

Il Grande Cantagiro Barattoli passa oggi…. e chissà…. quando passerà di nuovo….

CAMBRIA FUNKY STYLE

Ore 21,30-24,00, Attività itinerante Marching band itinerante

Cambria Funky Style – Ritmo, colori e vitalità. Uno spettacolo scoppiettante, la lezione delle band di strada di New Orleans ben impressa, improvvisazione, energia e un certo fascino che non guasta di certo. Spettacolo non soltanto da ascoltare ma anche da ammirare.

Arrivano dalla provincia di Pisa e travolgono gli spettatori con il loro entusiasmo contagioso. Fiati e percussioni al servizio del funky e dello swing, un grande palcoscenico a cielo aperto animato dalle evoluzioni sonore delle ragazze e dei ragazzi della Cambria Funky Style. Una formazione esplosiva. Impossibile non farsi attirare nella loro rete sonora.

LE MAGICHE BOLLE DI SAPONE A CURA DI AGGEGGIO

Ore 21,30-24,00, Animazione itinerante

Animazione itinerante con le magiche bolle di sapone a cura di Aggeggio

SCULTURE DI PALLONCINI

Ore 21,30-24,00, Itinerante Artisti scultori di palloncini

CORO SPRINGTIME

Ore 21,30-22,30, Piazza dei Mille

Concerto: SpringTime in Summer! Grandi successi pop & rock in versione corale più piano e percussioni. L’energia del Coro SpringTime, capitanato dal M° Cristiano Grasso, pronta ad invadere Piazza dei Mille con la sua carrellata di successi nazionali ed internazionali: da Jovanotti a Vasco Rossi, dai Duran Duran ai Coldplay, e ancora Tiziano Ferro, Gabbani, Lady Gaga, Chicago, Bon Jovi e molto altro!

WOS ACADEMY – MUSIC SHOW

Ore 21,30 – 23,30, via Garibaldi

Violet

con Matilde Rosati, Gabriele Puccetti, Kevin Pelledoro, Andrea Sabbatinni/Maeve

MUSIC LIVE

Ore 22,45-24.00, Piazza Garibaldi

Musica dal vivo in piazza Garibaldi dalle 22,45 fino a chiusura di serata. Protagonista ancora la buona musica live caratteristica predominante della piazza durante questa tre giorni di festa.

“ALLERIA”

Ore 21,30-22,45, Piazza dei Mille

Viaggio di andata e ritorno attraverso alcune tra le canzoni più iconiche del XX secolo. Da Frank Sinatra a Roberto Murolo, passando da Chet Baker e Pino Daniele, il trio composto da Piero Frassi (keyboards), Andrea Beninati (batteria) ed Emanuele Marsico (tromba e voce), rivivrà questo viaggio musicale in una chiave piena di groove.

CASSIO

Ore 22,45-24,00, Piazza dei Mille

Cassio è forse il modo in cui Simone riesce a stare al mondo senza sentirsi del tutto perso. Raccontandosi e raccontando delle camere più scure in cui ha vissuto e che dentro di lui ancora vivono.

Simone è un cantautore livornese di 30 anni. Scrive da quando ne aveva 15. In adolescenza è stato parte di un gruppo punk chiamato Tinkerbell con cui ha pubblicato un disco in Giappone per Radtone Music nel 2008.

Nel 2010 ha fondato un gruppo gypsy-psichedelico chiamato La Maison con cui ha suonato per le strade di Londra tutto il 2011 e 2012. Nel 2014 La Maison pubblica un disco chiamato “Vaine House” (Trovarobato Records) prodotto da Enrico Gabrielli e Taketo Gohara e rimane in tour fino al 2016 quando il gruppo si scioglie.

Comincia una manciata di anni di buio, nel punto più fondo del buio. Nel 2020 Simone entra nuovamente in studio e registra il disco d’esordio da solista prodotto da Andrea Pachetti (The Zen Circus, Emma Nolde) ed è aiutato in tutte le fasi dai vecchi membri de La Maison.

Dopo quattro singoli estratti (“Nerodita”, “Sparo”, “Nonna” e “Italia”) lo scorso 16 dicembre 2022 è uscito con il suo primo disco, “19 Luglio 1944”, un ritratto di famiglia e di sé, scritto tra le quattro mura di casa.

Dopo ottime recensioni dell’album nel web (Rockit, OndaRock, RockOn, Mescalina, Le Rane) e Rumore nel cartaceo, lo scorso 28 febbraio 2023 è uscito un nuovo singolo, “Mercoledì” (Fenix Musix/The Orchard) In co-produzione con XXXXL che strizza l’occhio ai nuovi lavori.

SCUOLA DI CIRCO CON SALTIMBANCO

Ore 21,30-24,00, Intersezione via del Seminario-via della Pina d’Oro-Piazza dei Mille

Pinko Pallino è un clown che gira il mondo in lungo e largo con la sua valigia. Qui custodisce tutta la magia del circo che conosce e che vuole condividere con tutti i bambini che incontra nelle piazze del suo pazzo viaggio. Gira con un tendone microscopico dove tiene tutto e tra gag divertenti, un pizzico di follia e tanto divertimento, guida i partecipanti alla scoperta delle tante discipline circensi. Ma attenzione: non come spettatori, ma da veri

LIGHT’N FIRE SHOW DELLA COMPAGNIA SOTTOSOPRA

Ore 21,30-24,00, Intersezione via del Seminario-via della Pina d’Oro-Piazza dei Mille

La Compagnia Sottosopra vanta un’esperienza ventennale nel campo dell’animazione, dello spettacolo e della formazione. Dall’arte di strada con giocolieri trampolieri, mangia e sputa fuoco, giochi di luce al teatro con musical e commedie ed anche mini-musical in strada. Spettacoli adatti per tutta la famiglia.

Light’n’fire show è l’ultima produzione della compagnia. Due artisti con numeri di luce e fuoco renderanno magica l’atmosfera della serata con finale con numero a due.

LA CORTE DEI MIRACOLI

Ore 21,30-24,00, Intersezione via del Seminario-via della Pina d’Oro-Piazza dei Mille

La Corte dei Miracoli è nata a Livorno nel 1994 grazie a 5 prestigiatori che hanno messo insieme le loro competenze e conoscenze avviando un percorso per la diffusione dell’arte magica.

Negli anni si è fatta conoscere a livello nazionale e internazionale, aggiudicandosi alcuni dei più importanti riconoscimenti del mondo magico. È stata nominata Miglior Officina magica in Italia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin