Home

Cronaca

Aree pubbliche

Garibaldi, Perini Perini smonta la versione del Comune: “se dici una bugia 100 volte non diventa verità e te lo dimostro” (Video)

Aree pubbliche

30 Giugno 2026

Garibaldi, Perini Perini smonta la versione del Comune: “se dici una bugia 100 volte non diventa verità e te lo dimostro” (Video)

Livorno 30 giugno 2026

Piazza Garibaldi, Perini replica a Salvetti: “Il murales non è costato 29 mila euro, il progetto vale 175 mila”. E mostra gli atti del Comune

La polemica sulla nuova area pedonalizzata di piazza Garibaldi continua ad alimentare il dibattito politico cittadino. Dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Luca Salvetti e dell’assessora Giovanna Cepparello in merito ai costi dell’intervento e alle condizioni del murales realizzato sulla pavimentazione, arriva la replica del consigliere comunale di opposizione Alessandro Perini, che ha convocato una conferenza stampa per contestare la ricostruzione fornita dall’amministrazione.

Perini, che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso dello stato del murales, oggi in parte annerito e reso appiccicoso – secondo quanto denunciato – dalla resina degli alberi, sostiene che il costo complessivo dell’opera non possa essere limitato ai soli 29.500 euro indicati dal sindaco come spesa per la colorazione artistica.

“Se dici una bugia cento volte non diventa la verità. E ora te lo dimostro“, esordisce il consigliere nel corso del video diffuso alla stampa.

Secondo Perini, infatti, per valutare il costo reale dell’intervento occorre considerare l’intero progetto e non soltanto la fase finale della decorazione. A sostegno della propria tesi mostra alcuni documenti comunali, tra cui la delibera di Giunta n. 1010 del 19 dicembre 2025, dalla quale – afferma – emerge un quadro economico complessivo di circa 175 mila euro.

“È come comprare un’automobile e dire che si pagano soltanto le ruote”, afferma Perini. “Se per realizzare il murales è stato necessario rifare completamente il manto stradale, anche quella spesa deve essere considerata parte del progetto. Non si può raccontare che il muro è costato quanto il secchio di vernice dimenticando intonaco, muratore e tutto il resto”.

Il consigliere elenca le voci riportate nel quadro economico dell’intervento, ricordando che comprendono opere stradali, costi per la sicurezza, Iva, incentivi per le funzioni tecniche, spese tecniche e somme destinate agli imprevisti, fino ad arrivare, secondo la documentazione mostrata, a un importo complessivo di circa 175 mila euro.

Ma, secondo Perini, la questione economica rappresenta soltanto una parte del problema.

Il consigliere richiama infatti anche la relazione tecnica illustrativa allegata al progetto, nella quale – evidenzia – viene indicato come obiettivo dell’intervento quello di “stimolare la frequentazione della piazza con benefici effetti anche sulle attività commerciali presenti in loco“.

Su questo punto l’esponente dell’opposizione sostiene che il risultato ottenuto sarebbe stato opposto rispetto agli obiettivi indicati negli atti.

“Le attività commerciali, invece di beneficiarne, stanno lasciando la piazza”, dichiara Perini, facendo riferimento alle recenti decisioni di alcuni esercenti di trasferire o chiudere la propria attività. Secondo il consigliere, la perdita dei parcheggi e la riduzione del passaggio di persone avrebbero inciso negativamente sul commercio della zona.

“Il problema non è quanto costa una pedonale”, aggiunge. “Se una pedonale porta benefici, ben venga. Il problema è che qui si sono persi i parcheggi e gli effetti previsti dal progetto, almeno secondo quanto vediamo oggi, non si sono verificati”.

Nel finale del suo intervento Perini rivolge un appello diretto al primo cittadino.

“Salvetti è bocciato su tutta la linea”, afferma il consigliere, invitando il sindaco “a essere un po’ più politicamente sincero quando comunica ai cittadini i dati relativi all’intervento”.

Il confronto politico sulla riqualificazione di piazza Garibaldi, già acceso nelle ultime settimane, sembra quindi destinato a proseguire, con amministrazione e opposizione che continuano a sostenere letture profondamente diverse sia sui costi dell’opera sia sui risultati prodotti dalla nuova pedonalizzazione.