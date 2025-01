Garibaldi: sorpreso senza permesso di soggiorno e su scooter rubato, denunciato un 30enne

Home

29 Gennaio 2025

La Polizia di Stato denuncia un trentenne trovato in sella ad un ciclomotore rubato.

Alle ore 15.00 di lunedì 27 gennaio gli agenti della Sezione Volanti passando da Via Garibaldi notavano un uomo in sella ad un ciclomotore marca HONDA modello SH 150.

Gli operatori di polizia decidevano di effettuare il controllo al soggetto, identificato successivamente per cittadino tunisino del 1991, irregolare sul T.N.

L’uomo dichiarava di essere senza documenti d’identità e permesso di soggiorno e rappresentava che il mezzo gli era stato prestato da un amico ed a conferma della sua dichiarazione estraeva dalla tasca dei pantaloni la chiave di accensione dello scooter mostrandola agli operatori.

Da controllo in Banca dati il mezzo risultava negativo ma non convinti i poliziotti contattavano il proprietario, un livornese del 1985, il quale dichiarava che in data 26.01.2025 alle ore 20.00 parcheggiava il mezzo in prossimità della propria abitazione, probabilmente con le chiavi inserite, pertanto era possibile che ignoti successivamente glielo avessero asportato.

Considerati i fatti appresi gli operatori della Volante procedevano ad accompagnare lo straniero presso gli Uffici della Questura dove lo denunciavano per il reato di ricettazione e lo mettevano a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolare sul Territorio Nazionale per le pratiche del caso.

