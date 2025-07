Home

15 Luglio 2025

Livorno 15 luglio 2025 Garibaldissima 2025, gli appuntamenti del 16 e 17 luglio

Garibaldissima 2025 – la rassegna che porta musica, teatro e cabaret nel cuore pulsante di Livorno, grazie a Fondazione Lem e al Comune, con la direzione artistica di Claudio Marmugi – nelle serate di domani e dopodomani propone risate e musica.

La rassegna, sempre dispiegata su cinque settimane, mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, ad illuminarsi di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità.

Mercoledì 16 luglio

NICO PELOSINI & GIACOMO TERRENI in “POLLI DENTRO” (cabaret)

“Di fronte ai mille problemi quotidiani e alla ossessiva e continua ricerca della celebrità e fama mondiale… non c’è verso, non ci si fa… siamo polli dentro… e poi c’è crisi”.

Monologhi, personaggi, sketch e schiaffi (non del pubblico, si spera), Terreni e Pelosini danno vita ad uno spettacolo dove si racconta come il mondo che ci circonda non permetta ai due protagonisti di vivere una vita normale e di successo (e non – beninteso – il loro scarso intelletto e l’ignobile talento).

Uno spettacolo intriso di comicità durante il quale il pubblico si troverà di fronte a gladiatori in cerca di un posto di lavoro, ad attori con mille espressioni ma tutte uguali e a… beh, venite a vedere sennò vi si racconta tutto.

Giovedì 17 luglio

EMILIANO GEPPETTI & CARLO BOSCO in “MALAMENTE ACUSTICO” (musica)

Emiliano Geppetti e Carlo Bosco sono gli artisti che hanno partecipato di più a “Garibaldissima” in assoluto, grazie alla loro capacità di spaziare tra la musica d’autore e quella pop/dance e variando sempre lo spettacolo. Col duo “Malamente acustico” infatti raccontano “storie cantate” e, alternando hit a narrazione, riescono a far vivere al pubblico il periodo storico che, di volta in volta, illustrano. I due sono “fratelli” nella band dei “Gary Baldi Bros” (Geppetti è la voce, Bosco il piano e le tastiere). Entrambi hanno un curriculum musicale sterminato che spazia dai musical nazionali al teatro, dalla televisione ai “live” con migliaia di spettatori. In questo momento stanno portando in Europa lo show “Dancemania” prodotto da Stage 11.

Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30, riflettori accesi su una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi.

