17 Luglio 2023

Livorno 17 luglio 2023 – Garibaldissima, al via la 5° settimana, il programma

Quinta settimana di spettacoli per Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi.

Teatro, attori, comicità, grandi musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Tre i nuovi spettacoli in cartellone che, come di consueto, vanno in scena il martedì, il mercoledì e il giovedì sul palco di Piazza Garibaldi.

Martedì 18 luglio ore 21.30

UN TITOLO BELLISSIMO

Matteo Cesca e Meme Lucarelli

Lo spettacolo, della durata di 80min, è un mix di comicità e musica. Gli irriverenti e irresistibili monologhi di Cesca si fondono con la sublime chitarra di Lucarelli. Poesie musicali, giochi comici e canzoni ironiche, si alternano ai pezzi di Matteo che ci racconta la sua vita da neopapà: un viaggio tra ansie, paure e ricordi.

La paternità è il pretesto per ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Matteo, come il suo primo giorno d’asilo, quando gli hanno insegnato parole che non ha mai usato nella mia vita, o quando sua mamma lo costringeva a mangiare gli spinaci perché altrimenti se no “un bambino in africa muore”.

Bambino che poi Matteo ho ritrovato all’asilo… vivo. Considerazioni e riflessioni sull’essere genitore ma anche molta attualità: social che imperversano, tripadvisor, università americane, covid e il protagonista della nostra cucina… l’avocado!

La paternità cambia tutto: gusti, percezioni, intolleranze, riflessioni sul mondo… e, nonostante le cacche da pulire, le notti insonni, i rigurgiti sulle camicie e unghiate sul viso, si vive con il sorriso in faccia e una felicità inspiegabile che non si è mai provata prima.

Un’ora e più di risate e canzoni, di momenti emozionanti ed interazioni con il pubblico assolutamente esplosivi e coinvolgenti. Uno spettacolo adatto ad ogni tipo di pubblico, sia ai giovani, che alle famiglie (con bambini).

Mercoledì 19 luglio, ore 21.30,

GRIECO – PAOLI – GEMINI IN CONCERTO

Yara Grieco – Voce, Andy Paoli – Chitarra, Massimo Gemini – Sax

Tre dei sei membri della Andy Paoli Band propongono arrangiamenti personali, caratterizzati da sonorità originali, di brani storici ed emozionanti del blues, funk e soul. Il repertorio proposto dal trio comprende brani di artisti quali Etta James, Tina Turner, Janis Joplin, Aretha Franklin.

Giovedì 20 luglio, ore 21.30

KAGLIOSTRO

Comico dalla parlantina fluidissima, illusionista, mago-cabarettista, spesso fa coppia con Alessandro Paci. Insieme hanno fatto in televisione “Attenti al Tubo”, “Ridi col Tubo”, “Quelli del Tubo” e svariati film. Lo spettacolo di Kagliostro, tra risate e magia, vi stupirà per la sua incantata e scanzonata simpatia.

