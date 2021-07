Home

Cronaca

Garibaldissima conquista la sua piazza. La soddisfazione della fondazione Lem

Cronaca

22 Luglio 2021

Garibaldissima conquista la sua piazza. La soddisfazione della fondazione Lem

Livorno 22 luglio 2021

Per capire la bellezza di Garibaldissima, per cogliere il senso profondo e vitale di un’operazione di cui andiamo orgogliosi, bisogna esserci passati almeno una volta. Bisogna lasciarsi coinvolgere dall’artista in scena, ma avere nello stesso tempo un’attenzione aperta a quello che succede intorno: le risa dei bambini che si rincorrono, la gente che si ferma e magari scambia due chiacchiere, i ciclisti che si parcheggiano stile drive-in a godersi lo spettacolo.

Certo, tutto questo rende più faticoso agli artisti esibirsi. Ma gli artisti lo sanno, sanno qual è il motivo per cui sono in scena proprio lì, in Piazza Garibaldi: richiamare intorno al palco la gente del quartiere e i livornesi che vogliono riappropriarsi di un luogo del cuore. Così, ora, la piazza vive e respira come forse, in questo momento, nessuna piazza di Livorno.

E respira e respirerà per due mesi, perché Garibaldissima conta 21 eventi per sette settimane, dal 29 giugno al 19 agosto, 21 notti illuminate da spettacoli di alta qualità (musica, cabaret e teatro selezionati da Claudio Marmugi) tutti rigorosamente ad ingresso libero.

E se alla domanda del comico in scena “Alzi la mano chi mi conosce?”, di mani se ne alza una sola perché lui, l’artista, non è livornese, allora quella mano alzata rappresenta la vittoria di Garibaldissima e della Fondazione Lem; e quei cittadini che l’altra sera, sotto la pioggia, sono rimasti imperterriti ad assistere allo spettacolo, ne sono la sua massima espressione.

Per capire fino in fondo, per fugare dubbi e pregiudizi sull’azione svolta dalla Fondazione Lem, c’è solo una cosa da fare: vedere con i propri occhi e lasciarsi conquistare. Perché, un po’ come cantava Pino Daniele a proposito di Napoli, anche Livorno è mille colori, mille paure, la voce dei bambini che sale piano piano e sai che non sei solo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin