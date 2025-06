Home

24 Giugno 2025

Livorno 24 giugno 2025 Garibaldissima, domani Gianni Giannini, Pitti Cecchetto Sonetti e tanto altro ancora. Il programma

Piazza Garibaldi è tornata ad animarsi con le classiche quindici date di spettacolo di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret organizzata da Fondazione Lem per il Comune di Livorno con la direzione artistica di Claudio Marmugi.

Domani, mercoledì 25 giugno alle 21.30, sul palco di Piazza Garibaldi salirà il trio acustico Cecchetto-Pitti-Sonetti che proporrà un viaggio musicale raffinato tra sonorità acustiche e interpretazioni intense, per una serata all’insegna della musica dal vivo, della qualità e dell’emozione.

Dopodomani, giovedì 26 giugno, sempre alle 21.30, è il momento delle prime risate con Gianni Giannini in “50 anni di carriera e… di risate!”. Comico, cabarettista, intrattenitore, vero e proprio Mattatore. Gianni Giannini è un attore/autore toscano conosciuto da tutti. Ha partecipato a “Domenica In” (Rai l), “Chi tiriamo in ballo”(Rai 2), “Dancemania”(Rai 3). Al cinema ha interpretato “Il prato” diretto dai fratelli Taviani, “Anche i ladri hanno un santo” e “Amici Miei atto III”. I personaggi di Gianni Giannini sono un’infinità e tutti diversi nella loro simpatia. Sono personaggi veri che è facile incontrare in ogni bar e in ogni strada, di paese o di campagna, della Toscana (basta saperli vedere); è facile ridere delle loro battute (il difficile è raccontarle).

Per Gianni Giannini è tutto facile. Anche per lo spettatore è facile ridere con Gianni Giannini – il difficile è capire quando interpreta un personaggio e quando è se stesso, quando racconta una barzelletta e quando è serio.

Garibaldissima, sempre spalmata su cinque settimane, mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità.

Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30, riflettori accesi su una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi.

