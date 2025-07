Home

Garibaldissima, gli eventi della terza settimana

8 Luglio 2025

Garibaldissima, gli eventi della terza settimana

Livorno8 luglio 2025 Garibaldissima, gli eventi della terza settimana

Terza settimana di attività per Garibaldissima 2025, la rassegna di musica, teatro e cabaret organizzata da Fondazione Lem per il Comune di Livorno con la direzione artistica di Claudio Marmugi. Anche le proposte di questa settimana sono all’insegna del cabaret e della musica.

Martedì 8 luglio

ENRICO ROSTENI/ EDOARDO RIPOLI/ ENRICO FAGGIONI in “E 1… E 2… E 3!” (cabaret)

Lo spettacolo nasce dall’idea di mettere in comune il patrimonio di tre percorsi abbastanza differenti ma di tre artisti tutti coi nomi inizianti per E. Quello di Enrico Rosteni, cabarettista, autore e cantante che annovera nel suo curriculum partecipazioni a trasmissioni come: “La sai l’ultima”?, ” Costanzo Show” e autore dei libri “Quattro chili di limoni e un caco” e “Li vuoi quei kiwi?”. È suo, inoltre, il testo della canzone:” Le dita nel naso”, insieme a P.P. Guerrini e M. Bocelli, che si è distinta allo “Zecchino d’oro” del 2023.

Quello di Edoardo Ripoli, attore ed autore teatrale, che, come cabarettista, ha avuto esperienze, negli anni Novanta, al mitico ” Bagaglino” di Roma, insieme a mostri sacri quali Pippo Franco, Enrico Montesano, Oreste Lionello, Pino Caruso, oltre ad essere stato il leader del gruppo comico “La ruota di scorta”. E quello di Enrico Faggioni, chitarrista e cantastorie, da anni in forza alla comicità toscana e specializzato nella valorizzazione della tradizione popolare degli stornelli, passato recentemente anche da “Striscia la notizia”. Le voci dei tre amici si intrecciano in battute, aneddoti ed uscite strampalate, seguendo sempre la falsariga dello spirito labronico che anima il loro sodalizio.

Mercoledì 9 luglio

CLAUDIO MARMUGI in “BABBI BAMBINI E BIMBI BABBINI… OGGI!” (cabaret)

Da uno spettacolo comico/socio-pedagogico di vent’anni fa che trattava del rapporto tra genitori e figli agli inizi degli anni Duemila, ecco la sua attualizzazione nel presente. Vent’anni fa i genitori erano incapaci del ruolo genitoriale (Babbi Bambini) e i figli “nati-imparati” (Bimbi Babbini), ma oggi? Sicuramente la situazione è cambiata, ma non in meglio. Oggi siamo tutti figli di internet, dell’AI e degli smartphone ma i padri dove sono?

Giovedì 10 luglio

ELIA LUNARDI con STEFANO “STIVE” LUNARDI, LEONARDO DE MAIO, CHICO DE MAIO e PAOLO BATISTINI (musica)

“Sound of Light”. Il progetto musicale di Elia Lunardi con alcuni tra i migliori musicisti della città. La musica per Elia è un viaggio senza fine, la sua vita, la sua felicità, una continua ricerca di connessione (e libertà) attraverso il suono. Per lui la musica non è tecnica ma un’esperienza divina. Cresciuto in una famiglia di musicisti, dapprima batterista, Elia Lunardi, dopo il conservatorio, è diventato polistrumentista per passione. Il canto è stata una scoperta degli ultimi anni per entrare in contatto con l’interno universo.

Garibaldissima, sempre dispiegata su cinque settimane, mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità.

Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30, riflettori accesi su una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi.