GARIBALDISSIMA: il programma della quarta settimana in Piazza Garibaldi

19 Luglio 2022

Livorno 19 luglio 2022

“Garibaldissima 2022” entra nella quarta settimana (di cinque) di programmazione.

Come al solito, piazza Garibaldi si troverà a vivere esperienze di alta qualità grazie agli artisti coinvolti nei vari eventi.

Si parte martedì 19 luglio con l’arrivo di Andrea Paone, giovanissimo stand-up comedian, romano d’adozione (ma originario di San Vincenzo, in provincia di Livorno), con all’attivo diversi record: ad esempio è stato uno dei primi comici italiani ad avere uno special tutto suo (“Tutto molto sbagliato”) su Amazon Prime Video distribuito in 180 nazioni. Il comico proporrà il suo spettacolo “Nel nome di niente” in tour in Italia in questo momento.

Mercoledì 20 luglio, gran teatro con Andrea Gambuzza e Ilaria DI Luca. La coppia di attori del “Teatro della Brigata/Orto degli Ananassi” proporrà estratti di autori umoristici inglesi di altissimo livello, tra cui Notte nei Giardini di Spagna di Alan Bennett.

Giovedì 21 sarà la volta di Paola Pasqui, la comica e scrittrice livornese, anche co-autrice della Tracina sulle pagine del “Tirreno”. La popolare cabarettista, tra le più amate della nostra città, trasporterà in piazza Garibaldi tutto il su umorismo carico di picchi surreali, satira e stoccate velenosissime a tutto quello che, nel mondo circostante, può diventare oggetto di ironia.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito, l’inizio di ogni serata è alle 21.30.

“Garibaldissima 2022” è prodotta da Fondazione Teatro Goldoni su mandato del Comune di Livorno. Lo scopo, oltre a creare un punto di spettacolazione in una delle piazze storiche di Livorno, è quello di creare sicurezza attraverso la Cultura con la “C” maiuscola. La direzione artistica, per il secondo anno consecutivo è stata affidata a Claudio Marmugi.

