Home

Cronaca

Garibaldissima, seconda settimana di spettacoli, tutti gli appuntamenti

Cronaca

1 Luglio 2024

Garibaldissima, seconda settimana di spettacoli, tutti gli appuntamenti

Livorno 1 luglio 2024 – Garibaldissima, seconda settimana di appuntamenti, tutti gli eventi

Secondo slot di appuntamenti, dopo il debutto della scorsa settimana, per la quarta edizione di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret di Fondazione Lem per il Comune di Livorno e la direzione artistica di Claudio Marmugi.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, fino al 25 luglio, riflettori accesi in piazza Garibaldi con una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito.

La rassegna mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità.

Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno.

Di seguito gli appuntamenti da domani, martedì 2 luglio, a giovedì 4.

Martedì 2 LUGLIO

Musica

Compagnia ARTEMUSICAL presenta

A SPASSO COL MUSICAL!

Le più celebri arie da musical internazionali

La compagnia ARTEMUSICAL si è formata nel 2015. Il segno che li distingue è la passione per il canto e la commedia musicale. La Compagnia è formata da un gruppo di artisti provenienti da diverse esperienze musicali e teatrali. Il loro spettacolo ha come base il musical, in qualsiasi sfaccettatura, da Broadway a Disney passando per il musical italiano (“Notre Dame de Paris” e “Giulietta e Romeo” su tutti). Nel repertorio anche classici della tradizione teatrale italiana come “Rugantino” o “Aggiungi un posto a tavola”.

Mercoledì 3 LUGLIO

da ZELIG, cabaret

STEFANO BELLANI SHOW

“Da più di venti anni faccio il comico in giro per l’Italia e qualche volta anche all’estero (prima edizione del Cairo Mediterranean Literary Festival “Literature and Humour”). Ho partecipato a ZELIG OFF e ZELIG ARCIMBOLDI (Canale 5). I miei monologhi e alcuni miei personaggi sono stati protagonisti nella trasmissione radiofonica OTTOVOLANTE (Rai RADIODUE). Ho pubblicato per Sonzogno “Il grande libro dei Ma teee…!? Erotismo coniugale e altri ossimori”. Come dottor Menisco faccio il clown-dottore, con “Chez nous… le cirque!”, in alcuni reparti pediatrici toscani.”

Stefano Bellani

Giovedì 4 LUGLIO

Musica

MATTEO FUSARO

ROBE MATTE&SON

Trio acustico con Roberta Cingolani alla voce, Andrea Sonetti alla chitarra, Matteo Fusaro al pianoforte. Pop squisitamente acustico, con un pizzico di contaminazioni suol e jazz.

Roberta Cingolani, cantante e corista professionista, Classe 68’, Insegnante di canto da oltre 30 anni. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 1989 con il coro Gospel “Jubelee Shouters”. Ha partecipato al progetto “Stellarium” di Renato Zero alla Bussola Domani e al programma “Sembra ieri” condotto da Iva Zanicchi su Rete 4. Ha interpretato diversi musical, tra cui “Voglia matta anni 60”, “Mamma mia”, “Moulin Rouge” e “Fosse”. È stata la voce solista nel progetto musicale “Yesterday…dimmi chi erano i Beatles” e come corista per Andrea Bocelli a Lajatico nel 2007 (vivere Live in Tuscany dvd sugar records 2008). Nel 1999 la cantante ha inciso Un CD intitolato “Covers” in produzione con la Spazi Sonori di Livorno. Dal 2000 lavora al Forte Village Resort come solista dell’orchestra e corista per personaggi quali Matt Bianco, Annalisa Minetti, Gigi d’Alessio, Grazia di Michele e tanti altri… e collabora nell’intrattenimento degli spettacoli organizzati per importanti società, in tutto il mondo, partecipando nel frattempo, a numerosi seminari di canto.

Ha partecipato alla ricerca scientifica sul metodo pancafit applicato al canto e presentata al convegno internazionale di logopedia e foniatria di Ravenna nel 2019.

Dal 2010 insegna canto moderno ed è organizzatrice degli eventi musicali presso l’hotel San Ranieri a Pisa e cantante al Principe di Piemonte a Viareggio. È attualmente docente metodo Easysing certificata massimo livello.

Andrea Sonetti riceve la sua prima chitarra classica all’età di 8 anni. Amante del genere Rock & Blues ho suonato con molti gruppi labronici. Ha scritto canzoni pop con contaminazioni blues dai 16 ai 40 anni. Ho lasciato il mondo dell’elettrico per passare all’acustico dal 2003, una passione che ancora mi trascina ad esibirsi da solo in stile fingerstyle o in altre formazioni collaborando soprattutto con molti artisti Labronici.

Matteo Fusaro, classe ’73 . Nell’ 83 inizia gli studi di pianoforte classico con il Maestro Ornella Filippi. Nell’87 continua la formazione classica presso l’Istituto Musicale R. Del Corona con il pianista concertista Maestro Osvaldo Nocilli. Nell’ 88 inizia lo studio del jazz con pianisti della zona. Nel 90 partecipa al seminario di musica d’insieme di jazz presso la Scuola Musicale “La Cinquantina” di Cecina, tenuto nell’estate dal noto pianista Franco D’Andrea. Fra il ’90 e il ’91 inizia a collaborare con formazioni locali blues – fusion lavorando in vari locali della zona. Frequenta negli anni accademici ’93-’94 e 94′-95′ il corso di armonia ed arrangiamento jazz tenuto dal pianista Maestro Mauro Grossi al conservatorio musicale “P. Mascagni” di Livorno. Nel ’94 intraprende collaborazioni strettamente jazzistiche in varie formazioni. Svolge attivita’ concertistiche sia in ambito funk acid-jazz sia in ambito jazzistico, con il gruppo jazz-fusion Coalition con il chitarrista Corrado Rossetti, il bassista Diego Persi Paoli e Carlo Cavallini alla batteria. Inoltre, collabora con le cantanti jazz Giovanna Iannotti e Francesca Celati in duo ed in formazioni standard. Nell’ambito disco ha fatto parte del gruppo Plissdebill, con il chitarrista Marco Baracchino ed il bassista Daniele Nannini, suonando funk e disco ’70 in diversi locali della Toscana e del Lazio; nel funk ha suonato con gli Overbeat, con il bassista Diego Persi Paoli ed il batterista Alessandro Brilli. Fonda con il chitarrista Marco del Giudice il progetto Acquaforte, con questo ensemble vince alcuni concorsi presentando brani di sua composizione: “Acqua” per il concorso ASA e “Stufo” inserita in una compilation curata da Vitaminic e prodotta dalla Philips. Acquaforte incide nel 2004 il suo primo CD prodotto dalla Spazi Sonori di Livorno. Ha collaborato nella propedeutica musicale con l’Atelier delle Arti di Livorno. È stato pianista del Joyful Gospel Choir di Livorno, noto coro che ha avuto diversi riconoscimenti anche al di fuori della Toscana, con passaggio televisivo su rai 2 i giorni 1 e 3 gennaio 2006 Nell’estate 2006 crea con il cantante Stefano Broni il RatPack, Triubute to Frank Sinatra, con il contrabbassista Nino Pellegrini, il batterista Raffaele Commone ed il sassofonista Alessandro Riccucci. Nell’autunno 2006 entra a far parte dell’ensemble VOCI SOLE, gruppo di 5 coriste dirette da Claudia Campolongo come spalla di Paolo Ruffini. Nell’estate 2007, accompagna la cantante americana Joyce E. Yuille, nel concerto di Marina di PIsa del 7 agosto. Dal dicembre 2007 collabora con il giovane cantante Manuel Aspidi, della trasmissione “Amici”. Nell’estate 2008, accompagna la cantante americana Crystal White, nel concerto gospel di Marina di Pisa.

Nel dicembre 2008, nasce il progetto “Mia”, tributo a Mia Martini in jazz, presentato al teatro la Goldonetta di Livorno.

Ha collaborato con artisti quali Sabina Manetti, Michela Lombardi, Alberto Bientinesi, Alessandro Brilli, Alessandro Riccucci, Angelo Ferrua, Carlo Cavallini, Chico De Maio, Claudia Campolongo, Claudio Sax Fabiani, Cristina Pantaleone, Ettore Fancelli, Fabrizio Brilli, Fabrizio Desideri, Fabrizio Morganti, Federico Botti, Francesca Celati, Giovanna Iannotti, Isabella Del Principe, Marco Baracchino, Marco Del Giudice, Maurizio Fiaschi, Mario “Umpi” Meucci.