4 Luglio 2025

Livorno 4 luglio 2025 Gariglio incontra i vertici di Assimprese

Darsena Europa, investimenti infrastrutturali e viabilità interna. Questi i temi al centro dell’incontro tenutosi stamani a Palazzo Rosciano tra il commissario straordinario dell’AdSP, Davide Gariglio, e Assimprese, presetantasi all’appuntamento con il presidente Giorgio Neri, i vice-presidenti Dino Lorenzini e Jari De Filicaia e il consigliere Enio Lorenzini.

Il confronto si è incentrato, tra le tante cose, sulla necessità di realizzare nei tempi previsti l’opera di espansione a mare dello scalo labronico e sull’urgenza di procedere con le altre opere infrastrutturali, a cominciare dall’allargamento del canale di accesso, considerato strategico per migliorare l’accessibilità del porto attuale. Considerata dall’Associazione non secondaria, inoltre, la questione che attiene al miglioramento della gestione dei flussi di traffico lungo la viabilità interna al porto, per la quale l’AdSP starebbe preparando una ordinanza ad hoc.

“Si è trattato di un incontro interlocutorio dal quale è emersa una comunanza di intenti e di reciproca disponibilità a collaborare per lo sviluppo economico del territorio e dei traffici del porto” ha commentato Gariglio.