Home

Politica

Garufo (PD) per “una politica costruttiva, aperta ed inclusiva”

Politica

4 novembre 2018

Garufo (PD) per “una politica costruttiva, aperta ed inclusiva”

"La Lega va battuta sul piano politico e culturale"

“Lega nord ha inaugurato una nuova sede a Livorno. Per quanto la cosa non faccia nessun piacere, è nel loro diritto farlo.

In questi casi la Politica viene prima di tutto.

La Lega va battuta sul piano politico e culturale, con il voto e smascherando i danni che il loro governo sta facendo agli italiani.

Perché la sua visione della società, la sua idea di Democrazia ottusa e reazionaria, le idee che professa sull’immigrazione, sull’aborto, sulle coppie omosessuali, sui condoni fiscali, provocano repulsione se non vero e proprio ribrezzo.

Perché Salvini al governo sta riducendo la sicurezza di tutti gli italiani, soffiando sul fuoco dello scontro razziale e facendo crescere la paura di tutti. Livorno deve saper dare una risposta all’altezza della sua Storia e della sua cultura.

Per questo il PD si batterà per una politica costruttiva, aperta ed inclusiva. Per mettere in piedi una coalizione di centrosinistra che realizzi il progetto di una città diversa e migliore da come la lascerà la giunta 5 stelle e da come la vorrebbe la Lega”.

Rocco Garufo