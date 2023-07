Home

Attualità

Gas: cresce la capacità allocata di OLT fino al 2033, un servizio che contribuisce alla sicurezza energetica del Paese

Attualità

27 Luglio 2023

Gas: cresce la capacità allocata di OLT fino al 2033, un servizio che contribuisce alla sicurezza energetica del Paese

Livorno, 27 luglio 2023 – Gas: cresce la capacità allocata di OLT fino al 2033, un servizio che contribuisce alla sicurezza energetica del Paese

Concluse ieri le aste di OLT Offshore LNG Toscana per l’allocazione della capacità annuale e pluriennale senza manifestazione di interesse, dall’Anno Termico 2027/2028 all’Anno Termico 2032/2033.

Capacità di rigassificazione offerta in slot da 155.000 m3liq; In particolare, allocati 3 slot in ciascun Anno Termico a partire dal 2027/2028 fino al 2032/2033 per un totale di 18 slot.

Complessivamente quindi, oltre al 100% della capacità già allocata fino al 2026/2027, si raggiunge il 29% della capacità di rigassificazione allocata negli Anni Termici 2027/2028 e 2028/2029 nonché il 24% negli Anni Termici dal 2029/2030 al 2032/2033.

Si ricorda, inoltre, che i soggetti aggiudicatari di capacità nell’Anno Termico 2032/2033 potranno richiedere, entro il 30 settembre 2026, un’opzione di acquisto per gli Anni Termici successivi (oltre l’attuale vita utile del Terminale), alle condizioni di prezzo dell’aggiudicazione e per lo stesso numero di slot.

L’effettiva assegnazione di capacità di rigassificazione dal 2033/2034 resta condizionata alla decisione di OLT di estendere la vita utile del Terminale di cui si darà comunicazione all’Utente richiedente entro la fine dell’Anno Termico 2028/2029.

“Ancora una volta i risultati delle aste confermano il ruolo della rigassificazione e di FSRU Toscana, nel panorama energetico italiano – ha dichiarato la Società –. La nostra infrastruttura garantisce, anche grazie all’impegno di ogni membro della squadra, un servizio sicuro e sostenibile che contribuisce alla sicurezza energetica del Paese”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin