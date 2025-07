Home

30 Luglio 2025

Gasolio, olio, zolfo e vernici abbandonati lungo la strada: allarme ambientale a Chioma

Chioma, nuova discarica abusiva ai margini della Variante: taniche di gasolio, vernici e fitosanitari tra i rifiuti

Non conosce sosta l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade e nelle aree verdi del nostro territorio. L’ennesima segnalazione arriva da Chioma, sul confine tra Livorno e Rosignano Marittimo, dove una nuova discarica abusiva sta prendendo forma ai bordi della rampa sud che collega la Variante Aurelia alla vecchia Statale.

A denunciarlo è un cittadino, che ha inviato alla nostra redazione una lettera precisa e documentata. A preoccupare non è soltanto l’impatto visivo del cumulo di rifiuti, ma soprattutto la presenza di materiali pericolosi, tra cui taniche di gasolio e olio motore, secchi di vernice, contenitori industriali e perfino un sacco di zolfo doppio ventilato, un prodotto fitosanitario comunemente utilizzato in agricoltura ma potenzialmente dannoso per l’ambiente se disperso senza controllo.

«Le prossime piogge – scrive il cittadino – potrebbero far penetrare nel terreno le sostanze inquinanti. Si tratta di rifiuti speciali, e la loro presenza pone anche un problema complesso di recupero e smaltimento».

Nel mucchio, tra un cestino nero colmo per metà di una sostanza nera non identificata e una pentola abbandonata, si trova di tutto.

La sensazione è che l’area si stia trasformando in una discarica permanente, alimentata da chi, approfittando della zona periferica e della scarsa vigilanza, continua ad abbandonare rifiuti nella speranza (o nella certezza) di restare impunito.

L’area in questione, amministrativamente, ricade nel territorio di Rosignano Marittimo: spetterà quindi al Comune o alla società Rea l’intervento per la bonifica? Intanto resta la speranza che si agisca in tempi brevi, perché – come sottolinea la stessa lettera – l’abbandono di rifiuti tende a generare altro abbandono, in un effetto domino che alimenta degrado e inquinamento.

Infine, un’amara considerazione:

«Davanti al ripetersi di episodi del genere, viene da chiedersi; che reale efficacia abbiano le campagne di sensibilizzazione ambientale – si legge nella lettera – se poi, per risparmiare una manciata di euro; c’è ancora chi getta senza scrupoli sostanze tossiche nell’ambiente».

Uno sfogo legittimo, che fa riflettere non solo sulla necessità di maggiori controlli e sanzioni, ma anche sull’urgenza di un cambio culturale, che parta dal rispetto del bene comune e del territorio in cui viviamo.

