5 Marzo 2025

Gassani pronto per la sfida per il Titolo Italiano Mediomassimi. Al Pala Allende lo attende Ramo

Livorno 5 marzo 2025 Gassani pronto per la sfida per il Titolo Italiano Mediomassimi. Al Pala Allende lo attende Ramo

Titolo Italiano Mediomassimi: Gassani vs Ramo, la sfida al Pala Allende di Livorno

Venerdì 7 marzo, il Pala Allende di Livorno (o Pala Macchia) sarà il teatro di una grande serata di boxe: Luca Gassani affronterà Andrea Ramo per il Titolo Italiano ad Interim dei Mediomassimi.

L’evento rappresenta un momento cruciale per Gassani, che si è preparato con determinazione sotto la guida di Lenny Bottai, tecnico della Spes Fortitude. Un percorso non semplice, come sottolinea lo stesso Bottai: “È stata una preparazione attenta e non facile. Preparare un pugile che deve conciliare sport, lavoro e famiglia è una sfida. A 41 anni, poi, lo è ancora di più. Ma, come si dice dalle nostre parti: ‘Di quel che c’è, non manca nulla!’”.

L’incontro si preannuncia combattuto e dal forte impatto emotivo, visto che Gassani è considerato l’erede sportivo dello stesso Bottai. Un test di resistenza e carattere, perché come ricorda il coach livornese: “Niente è facile nella vita, figuriamoci sul ring.”

Per chi non potrà essere presente dal vivo, è probabile la diretta su Rai, ma l’invito di Bottai è chiaro: il calore del pubblico e l’atmosfera di un match dal vivo sono insostituibili.