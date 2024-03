Gatti bisognosi di cure, ora hanno una struttura loro dedicata per la degenza

Cronaca

8 Marzo 2024

Colonie feline, gli ospiti bisognosi di cure potranno contare su una struttura per la degenza. I locali a disposizione si trovano alla Guglia, adiacenti all’ex deposito della Polizia Municipale

Livorno, 8 marzo 2024 – I gatti bisognosi di cure ospiti delle colonie feline potranno contare su una struttura a loro dedicata dove ricevere assistenza e trascorrere la degenza.

Autorizzata dall’Azienda USL Dipartimento Veterinario, la struttura, di proprietà del Comune di Livorno, è composta da due stanze dotate di acqua e luce elettrica, e si trova in piazza Barriera Garibaldi, in locali adiacenti all’ex deposito della Polizia Municipale. Qui potranno trovare ricovero gatti feriti, malati, in attesa di sterilizzazione e le gatte in prossimità del parto, felini bisognosi perciò di un breve periodo di degenza, in attesa di essere ricollocati presso la colonia di provenienza, o di adozione da parte di privati.

A gestirla saranno Anpana, quale capofila, insieme a Felix, Associazioni con le quali l’Amministrazione comunale ha già sottoscritto un patto di collaborazione della durata di un anno, rinnovabile, per la gestione della struttura stessa. Nei prossimi giorni, inoltre, seguirà la firma di una convenzione per la definizione delle attività per la tutela e l’assistenza dei gatti delle colonie feline, per le quali è previsto un rimborso massimo, per le spese effettivamente sostenute, di 7 mila euro per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Anpana e Felix sono le due Associazioni selezionate tra quelle che a dicembre scorso hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla presentazione di progetti per la tutela e l’assistenza dei gatti di colonia.

“Anche in questa occasione – ha affermato il sindaco Luca Salvetti – abbiamo delle realtà composte da cittadini che si affiancano all’Amministrazione Comunale per portare a termine un progetto e per fare qualcosa di buono per questa città. Questo è estremamente positivo ed essenziale per una Amministrazione, che deve avere la forza dei cittadini al fianco.

L’altro aspetto che voglio sottolineare è che questa struttura è collocata in un luogo che nel 2019, quando è iniziata la Legislatura, non aveva più contatti con il resto della città, c’era una situazione di degrado e di abbandono.

Aver riportato iniziative all’interno dei cortili, il fatto di avere rimesso a nuovo quest’area, la futura ristrutturazione dei locali adiacenti a questo parco, ha valorizzato e valorizzerà il quartiere. Questa Amministrazione, attraverso scelte chiare, ha da sempre dedicato una particolare attenzione al mondo animale cercando soluzioni in caso di problemi”.

“Abbiamo cercato di dare risposte ai bisogni che ci sono stati rappresentati più volte dalle referenti di colonia – ha aggiunto la vicesindaco Libera Camici – e dopo vari sopralluoghi abbiamo individuato questo immobile inutilizzato, un ex magazzino.

Con il patto di collaborazione tra il Comune e le associazioni Anpana e Felix, si è concretizzato il progetto che ha avuto naturalmente il supporto della Asl. Questo intervento ha contribuito inoltre alla riqualificazione dell’area e a garantirne un presidio. Doveroso un plauso a tutte le volontarie e volontari della associazioni che mettono a disposizione il loro tempo e denaro per dare un futuro dignitoso ai gatti liberi che vivono nella nostra città. Questa inaugurazione dimostra quanto siano importanti la collaborazione, la sinergia e il fare squadra per cercare di migliorare le condizioni dei gatti livornesi”.

“Oggi è un giorno eccezionale – sono state le parole della garante degli Animali Elisa Amato – un grande giorno, perché per i nostri amici felini avere un luogo in cui ci si prende cura di loro è un passo molto importante”.