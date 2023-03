Home

Gatti decapitati: a distanza di un anno Aidaa mantiene il telefono amico e la ricompensa di 20 mila euro

17 Marzo 2023

LIVORNO-GENOVA- LUCCA 17 marzo 2023 – Gatti decapitati, a distanza di un anno Aidaa mantiene il telefono amico e la ricompensa di 20 mila euro

Sono passati diversi mesi dai ritrovamenti degli ultimi ritrovamenti di gatti morti e decapitati nelle provincie di Livorno, Genova e Lucca ma dell’autore o degli autori di tali crimini non vi sono notizie certe.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha deciso di continuare le ricerche di tali criminali per assicurarli alla giustizia, ovviamente nessuna operazione di ricerca va in contrapposizione con le leggi vigenti anzi ancora una volta gli animalisti invitano chiunque avesse informazioni a rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine per denunciare in maniera ufficiale quanto di loro conoscenza al fine di risolvere questa vicenda che ha portato alla morte di diverse decine di gatti che sono stati torturati, uccisi e decapitati nell’arco di diversi mesi da mano diverse ma non per questo meno criminali.

L’Associazione animalista AIDAA inoltre mette a disposizione il proprio numero telefonico per eventuali segnalazioni via watts app al 3479269949 telefono al quale si può anche chiamare dalle 17 alle 19 dal lunedì al venerdì.

“Riteniamo che questi siano casi che non possono essere dimenticati, il sacrificio di decine di gatti massacrati merita ulteriore approfondimento e qualsiasi informazione può essere importante, per questo abbiamo deciso di mettere una ricompensa di 20.000 euro che pagheremo a chiunque con la sua denuncia aiuterà ad individuare e con la sua testimonianza a far condannare in definitiva il responsabile o i responsabili di almeno uno di questi gatticidi”

