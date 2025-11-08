Home

Cronaca

Gatti sedati e feriti sulla rotonda di viale Boccaccio: indignazione di Anpana Livorno, “Un gesto vile, aiutateci a trovare i responsabili”

Cronaca

8 Novembre 2025

Gatti sedati e feriti sulla rotonda di viale Boccaccio: indignazione di Anpana Livorno, “Un gesto vile, aiutateci a trovare i responsabili”

Livorno 8 novembre 2025 Gatti sedati e feriti sulla rotonda di viale Boccaccio: indignazione di Anpana Livorno, “Un gesto vile, aiutateci a trovare i responsabili”

Un gesto crudele contro animali indifesi ha scosso la città di Livorno. Nella tarda serata di giovedì 7 novembre, intorno alle 23.40, i Vigili Urbani hanno contattato i volontari di Anpana Livorno per segnalare la presenza di alcuni gatti in evidente sofferenza nei pressi della rotonda di viale Boccaccio.

Sul posto sono intervenuti Franco Fantappiè, presidente dell’associazione, e la volontaria Silvia, che si sono trovati davanti a una scena sconcertante: due gatti neri, uno adulto e uno giovane, visibilmente rintontiti come se fossero stati sedati, un terzo micio grigio, probabilmente investito, fuggito nella macchia circostante, e una quarta gatta simil certosina, in condizioni leggermente migliori, che è stata recuperata grazie a una gabbia trappola e ai richiami dei volontari.

«Cosa sei per fare una cosa del genere? Perché lo hai fatto?» è lo sfogo accorato di Fantanpiè, che in un post su Facebook ha denunciato pubblicamente l’accaduto, definendo “bastardi” gli autori di quello che appare a tutti gli effetti come un atto di violenza gratuita e premeditata contro animali innocenti.

L’associazione invita i cittadini ad aiutare a rintracciare i responsabili, condividendo l’appello o segnalando qualsiasi informazione utile al numero 335 1343364.

Anpana ringrazia anche Cristiana e Mafalda, che hanno fornito supporto durante il difficile intervento notturno.

Il caso, che ha suscitato profonda indignazione e commozione sui social, riaccende il dibattito sulla tutela e la sicurezza degli animali liberi in città, e sull’urgenza di maggiori controlli e sanzioni per chi si macchia di simili gesti.

“Abbiamo restituito dignità a chi l’ha perduta per colpa dell’uomo — ha commentato uno dei volontari — ma ora serve giustizia. Perché il rispetto per gli animali è la prima misura della civiltà di una comunità.”

Gatti sedati e feriti sulla rotonda di viale Boccaccio: indignazione di Anpana Livorno, “Un gesto vile, aiutateci a trovare i responsabili”