7 Luglio 2022

Gattina soccorsa per caduta dalla finestra, le raccomandazioni delle Guardie Zoofile

Livorno 7 luglio 2022 – Gattina soccorsa per caduta dalla finestra, le raccomandazioni delle Guardie Zoofile

Nei giorni scorsi, il Nucleo Guardie Zoofile di Livorno, ha ricevuto la segnalazione di una gattina caduta da una finestra in città.

Le Gez hanno effettuato un sopralluogo all’indirizzo indicato, per verificare la situazione e capire come fosse accaduto il fatto e soprattutto verificare lo stato di salute della bestiola.

Non avendo, durante il sopralluogo, riscontrato nessun illecito da parte della proprietaria dell’animale, hanno provveduto, con la collaborazione di Anpana ODV sezione di Livorno, al trasporto del felino, presso una clinica veterinaria, per verificare lo stato di salute dello stesso ed escludere la presenza di lesioni interne.

La gattina veniva sottoposta a visita ed ecografia. Gli esiti fortunatamente escludevano la presenza di lesioni, quantomeno di entità rilevante e quindi poteva fare rientro all’abitazione.

il Nucleo Guardie Zoofile di Livorno, coglie l’occasione per ricordare, in questo periodo estivo, di porre particolare attenzione a lasciare gli animali in appartamento con finestre e porte aperte, proprio per il verificarsi di incidenti che possono avere anche conseguenze gravi.

I gatti stessi, con il passare degli anni, perdono una parte della loro capacità di equilibrio e la loro “elasticità” diminuisce, anche se continuano a mantenere le proprie abitudini avventurandosi su finestre e cornicioni con pericolo di cadute.

