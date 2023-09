Home

Provincia

Piombino

Gattona sul pavimento e ruba 8000 euro dalla cassa della banca, denunciati tre sudamericani

Piombino

24 Settembre 2023

Gattona sul pavimento e ruba 8000 euro dalla cassa della banca, denunciati tre sudamericani

Piombino (Livorno) 24 settembre 2023

I Carabinieri del Comando Stazione di Piombino hanno deferito in stato di libertà per furto con destrezza tre stranieri sudamericani.

Nonostante l’articolata messinscena, i carabinieri sono riusciti ad identificare due donne di 43 e 66 anni e un 45enne, censurati per reati specifici, ed a ricostruire la dinamica dell’evento.

I tre si sarebbero recati presso un istituto di credito di Piombino; mentre un complice simulava un prelievo all’ATM, gli altri due si appostavano aspettando il momento favorevole.

Viene richiamata l’attenzione dell’addetto alla cassa per un presunto malfunzionamento dell’apparecchio bancomat, quest’ultimo si allontana dalla propria postazione per aiutare la presunta cliente in difficoltà; in quel momento un complice, gattonando sul pavimento, raggiunge la cassa e si appropria del contenuto, quasi 8.000 euro.

Grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza della banca ed agli accertamenti sui movimenti dei tre prima e dopo il furto, i carabinieri sono riusciti ad identificarli e denunciarli all’AG di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin