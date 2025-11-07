Home

Rubriche

Musica

GATTOTORO: da oggi disponibile il nuovo album “Quanti amori che ho, nessuno che capisca un accidente”

Musica

7 Novembre 2025

GATTOTORO: da oggi disponibile il nuovo album “Quanti amori che ho, nessuno che capisca un accidente”

7 novembre 2025 GATTOTORO: da oggi disponibile il nuovo album “Quanti amori che ho, nessuno che capisca un accidente”

Dopo una serie di singoli rilasciati negli ultimi mesi – tra cui “Anti Anti” e “Canzone contro i bambini” – GattoToro il progetto solista di Gabriele Tura (frontman dei Le Endrigo) debutta oggi in tutti gli store digitali e in fisico con il suo primo album “QUANTI AMORI CHE HO, NESSUNO CHE CAPISCA UN ACCIDENTE” (Woodworm/Universal).

L’album (https://gattotoro.lnk.to/ quantiamoridigital) registrato da GattoToro e Matteo Grasso con la collaborazione di diversi amici tra cui Giovanni Pallotti (produttore di “Baci dopo scuola”, canzone in cui è contenuta anche la frase che dà il titolo all’album), è un orgoglioso concentrato di canzoni d’amore.

Ogni traccia nasce da episodi di vita reale dove il vero protagonista è appunto l’amore. In pieno stile GattoToro, ogni brano viene raccontato in modo del tutto improbabile, poiché nato da una serie di sfighe.

“L’amore va male, finisci a vivere su un divano, fai il barista nella città in cui sei andato a fare il cantante.

Arriva l’estate, i bar chiudono e ti ritrovi dopo tanto tempo a scrivere.

Magari non resisti più e fai un disco. Magari molli tutto e torni a fare l’unica cosa che ti serve davvero: voce, chitarra e suonare ovunque”.

Questo è l’esordio di GattoToro, che è il nome del gatto morto di una sua amica. Che i gatti si sa, di vite di scorta ne hanno sempre un paio da prestare.

Di seguito la tracklist dell’album:

1. Canzone contro i bambini

2. Sono un coglione

3. Ecco si quella lì è stata una cosa stupida

4. Anti Anti feat. Le Endrigo

5. Baci dopo scuola

6. Ritorno al villaggio sereno

7. Mille modi idioti di morire

8. Otto piccole bugie (e due grandi)

9. Ragazza Pacciani

10. Bartezzaghi

11. Canzone di San Valentino (Live a Bologna il 14/02/2025)

A ottobre GattoToro ha iniziato una serie di appuntamenti live dove è possibile ascoltare dal vivo “QUANTI AMORI CHE HO, NESSUNO CHE CAPISCA UN ACCIDENTE”.

Nonostante nel disco siano presenti diversi strumenti suonati dallo stesso GattoToro, Tura ha deciso di portare live la stessa versione sperimentata durante il tour in apertura dei Fast Animals and Slow Kids. Sul palco ci sarà, infatti, solo lui, chitarra e voce.

Questo il calendario del tour:

24 ottobre 2025 RONCADE, NEW AGE w MINISTRI

06 novembre 2025 MILANO, ARCI BELLEZZA Release Party!

07 novembre 2025 BRESCIA, LIO

13 novembre 2025 GROSSETO, ILLEGAL CONCERT

14 novembre 2025 PADOVA, AMSTERDAM

20 novembre 2025 PERUGIA, THE ZOO

22 novembre 2025 AREZZO, SECRET SHOW

28 novembre 2025 LECCO, LIBERO PENSIERO

29 novembre 2025 SIENA, SALA NERA

05 novembre 2025 PIACENZA, BELLERI

06 dicembre 2025 TORINO, KILLROY

10 dicembre 2025 FIRENZE, VOLUME

11 dicembre 2025 BOLOGNA, CORTILE CAFÉ

12 dicembre 2025 NAPOLI, OSTELLO BELLO

13 dicembre 2025 ROMA, IL PALCO

18 dicembre 2025 BOLOGNA, LOCOMOTIV *

19 dicembre 2025 BARI, OFFICINA DEGLI ESORDI *

20 dicembre 2025 LECCE, OFFICINE CANTELMO *

21 dicembre 2025 TERAMO, REMIND WINTER

03 gennaio 2025 CASTIGLION DEL LAGO, DARSENA

06 gennaio 2025 CANTÙ, MONDO DELLE UOVA

09 gennaio 2025 BERGAMO, DRUSO w ELEPHANT BRAIN

*date in apertura a DUTCH NAZARI

Gattotoro è l’esordio solista di Gabriele Tura, cantante della band Le Endrigo che dopo centinaia di live e una improbabile ma fortunata avventura televisiva ad X Factor 2021, prende in mano la chitarra acustica e scrive una manciata di canzoni dallo stile cantautorale ironico e irriverente, fatte proprio per essere gridate in coro con quattro accordi e la verità. Lo scorso 21 ottobre ha pubblicato, per Woodworm/Universal, un EP con due brani “Ecco sì, quella lì è stata una cosa stupida” e “Otto piccole bugie (e due grandi)”, insieme a NOVE.

A fine gennaio è uscito un feat. con Casadilego, “Panino d’idiota”, sempre per Woodworm/Universal.

A dicembre ha calcato i principali palchi italiani in apertura ai FAST ANIMALS AND SLOW KIDS.

Il 28 marzo è uscito il suo primo singolo totalmente in solo, anche se ben accompagnato: “Anti Anti feat. Le Endrigo”.

Il 14 maggio 2025 ha pubblicato il singolo “Canzone Contro i bambini”.

Lo scorso 8 ottobre 2025 ha pubblicato il nuovo singolo “UNGARETTY” feat. GIANCANE, che non sarà presente nel nuovo album “QUANTI AMORI CHE HO, NESSUNO CHE CAPISCA UN ACCIDENTE” disponibile dal 7 novembre.

GATTOTORO: da oggi disponibile il nuovo album “Quanti amori che ho, nessuno che capisca un accidente”