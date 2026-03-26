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Gaza: Medici sotto attacco. Venerdì 27 marzo l’evento di Alleanza Verdi e Sinistra con la Vicepresidente Diop e l’Assessora Monni

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26 Marzo 2026

Gaza: Medici sotto attacco. Venerdì 27 marzo l’evento di Alleanza Verdi e Sinistra con la Vicepresidente Diop e l’Assessora Monni

Livorno 26 marzo 2026 Gaza: Medici sotto attacco. Venerdì 27 marzo l’evento di Alleanza Verdi e Sinistra con la Vicepresidente Diop e l’Assessora Monni

Mettere al centro il diritto alla cura, oggi sistematicamente violato, e rafforzare il ruolo della Toscana nella cooperazione internazionale. È questo l’obiettivo di “Gaza: Medici sotto attacco”, il primo evento ufficiale di questa legislatura del gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) in collaborazione con “Sanitari per Gaza” e “#DigiunoGaza”, che si terrà venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 15:30, presso la Sala Affreschi di Palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze).

Il programma si aprirà alle 15:30 con la proiezione del documentario “Gaza: Doctors Under Attack” di Karim Shah (2025), seguita alle 16:30 dalle testimonianze dirette di medici e operatori sanitari, in presenza o a distanza, che vivono o hanno vissuto l’emergenza sul campo. Alle 17:30, il dibattito istituzionale concluderà la giornata.

“Il diritto alla cura non può e non deve essere un bersaglio” – dichiara Lorenzo Falchi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio Regionale. “Con questo evento vogliamo denunciare come, prima e dopo il 7 ottobre 2023, il sistema di cura in Palestina sia stato oggetto di attacchi costanti da parte di Israele. Ascoltare chi ha operato tra le macerie è un dovere per la politica: non possiamo restare indifferenti davanti alla distruzione degli ospedali e all’uccisione di medici e sanitari.”

“Un ringraziamento sentito va all’associazione Sanitari per Gaza e alla rete #DigiunoGaza per il loro contributo fondamentale a questa iniziativa” – prosegue Falchi. “Così come è importante e significativa la presenza della Vicepresidente Diop e dell’Assessora Monni, che dimostra la volontà della Toscana di non voltarsi dall’altra parte e di essere in prima fila anche ora che, purtroppo, i riflettori sulle sofferenze del popolo palestinese si stanno spegnendo. Dobbiamo chiederci, oltre agli impegni in essere, quali altri strumenti attivare per promuovere aiuti, cooperazione e pace”.

L’iniziativa infatti vedrà la partecipazione dei consiglieri di AVS, Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti, della Vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, dell’Assessora regionale alla Sanità, Monia Monni, per un confronto serrato sull’impegno delle istituzioni toscane a favore della popolazione palestinese.

L’ingresso è libero; per facilitare l’organizzazione è gradita la prenotazione all’indirizzo: avsregionetoscana@gmail.com.

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

15:30 | Saluti istituzionali e proiezione del documentario “Gaza: Doctors Under Attack” di Karim Shah (G.B. 2025, durata ‘62)

16:30 | Testimonianze dirette di medici e operatori sanitari. Intervengono: Dott. Saverio Benedetti (Sanitari per Gaza), Dott.ssa Daniela Gianelli – (DigiunoGaza), Dott. Lorenzo Mirabile – (Palestine Children’s Relief Fund), Pamela Puccio (Emergency), Dott. Daniel Solomon – (Physicians for Human Rights-Israel) da remoto.

17:30 | “L’impegno della Toscana per la Palestina”. Partecipano: Mia Diop (Vicepresidente Regione Toscana), Monia Monni (Assessora Sanità Regione Toscana), Stefano Fusi (AUSL Toscana Centro), Simone Ferretti (Presidente ARCI Toscana), Diletta Fallani, Massimiliano Ghimenti e Lorenzo Falchi (Gruppo AVS Regione Toscana)