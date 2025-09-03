Home

Gaza oltre l'abisso, ne parla l'onorevole Boldrini alla Festa dell'Unità

3 Settembre 2025

3 Settembre 2025

Gaza oltre l'abisso, ne parla l'onorevole Boldrini alla Festa dell'Unità

Livorno 3 settembre 2025 Gaza oltre l’abisso, ne parla l’onorevole Boldrini alla Festa dell’Unità

Solidarietà alla popolazione di Gaza alla Festa Nazionale dell’Unità tematica infrastrutture e trasporti



Alla Festa Nazionale dell’Unità tematica infrastrutture e trasporti e in programma alla Rotonda di Ardenza dal 29 agosto all’8 settembre, ampio spazio sarà riservato ai temi di politica internazionale.

Il Partito Democratico ha infatti deciso di promuovere, in tutte le oltre 450 Feste dell’Unità organizzate sul territorio nazionale, iniziative di solidarietà con la popolazione di Gaza, ribadendo l’impegno per la pace e il rispetto del diritto internazionale.

A Livorno, il venerdì 4 settembre alle ore 21.00 sul palco centrale, si terrà l’incontro “Economia per la pace – Gaza, oltre l’abisso”, promosso dall’On. Laura Boldrini, Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

L’evento vedrà la partecipazione dell’On. Marco Tarquinio (Europarlamentare, Sottocommissione diritti umani), della giornalista e scrittrice Rula Jebreal (in collegamento da New York) e sarà moderato dal giornalista Nico Piro (Tg3). L’introduzione è affidata a Barbara Bonciani, Responsabile relazioni internazionali dell’Unione comunale PD Livorno.

Durante la serata ci sarà un collegamento con la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza, composta da decine di imbarcazioni che da 44 Paesi hanno mollato gli ormeggi il 31 agosto dalla Spagna e sono in procinto di farlo il 4 settembre dalla Tunisia e dalla Sicilia, sfidando il blocco navale israeliano con un obiettivo chiaro e urgente: portare aiuti umanitari vitali e ridare dignità a chi vive sotto un assedio senza fine. Un messaggio di solidarietà, speranza e resistenza che attraversa mari e continenti che vede la partecipazione anche di artisti, artiste e uomini e donne di cultura italiani lanciano un appello contro le violenze e per la dignità del popolo palestinese.

Il Segretario dell’Unione comunale PD, Alberto Brilli, ha sottolineato:

““Come comunità democratica – sottolinea Il Segretario dell’Unione Comunale PD Alberto Brilli – abbiamo il dovere di denunciare il dramma di Gaza. È necessario interrompere la spirale d’odio, che temo apparterrà a molte generazioni future, costruendo le condizioni politiche per la convivenza fra due Popoli, nel rispetto e riconoscimento del diritto internazionale, per una pace duratura. Il Pd livornese sarà sempre aperto al confronto costruttivo su questi temi, per il raggiungimento dell’obiettivo comune: la pace e il diritto all’esistenza e all’autodeterminazione dei Popoli”.

