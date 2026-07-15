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Disabilità

Gazebo spiaggia persone con disabilità a Vada, il 19 luglio l’inaugurazione

Disabilità

15 Luglio 2026

Gazebo spiaggia persone con disabilità a Vada, il 19 luglio l’inaugurazione

Vada (Rosignano, Livorno) 15 luglio 2026

Saranno inaugurate sabato mattina 18 luglio a Vada (ore 9) le strutture – quattro gazebo e alcune passerelle di accesso al mare – che potranno essere utilizzate da persone con disabilità. L’intervento di montaggio sta terminando sul tratto di spiaggia che si trova fra il Cavalluccio Marino e il Lido. L’inaugurazione si svolgerà con la presenza del sindaco Claudio Marabotti, dell’assessora al sociale Cristina Santinelli, di altri assessori e di Claudia Verdiani, da poco nominata garante per le persone con disabilità. L’invito è stato esteso quindi a tutte le associazioni del territorio la cui presenza, con i loro volontari, e il lavoro che viene svolto è di fondamentale importanza.

Come confermato dall’assessora Santinelli, sono già stati attivati anche i canali per poter disporre prima possibile della sedia job, specifica per entrare in acqua.

“L’accesso alla spiaggia sarà libera – sottolinea Santinelli – e il posizionamento delle strutture è stato possibile grazie ad una variazione di bilancio risalente al mese di aprile”.

L’installazione dei gazebo e delle passerelle sull’arenile fra il Cavalluccio Marino e il Lido è stata effettuata a cura di Poggio Fiorito.

Nella prospettiva di migliorare sempre di più l’accesso agli arenili alle parte di persone che presentano problematiche, il Comune sta lavorando anche su possibili interventi su altre spiagge libere di Vada. Come già indicato, è stata infatti posizionata una passerella nella zona del Sestante mentre un’altra sarà inserita a breve sull’arenile della Bucaccia.