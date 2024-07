Home

12 Luglio 2024

Livorno 12 luglio 2024 – Gazzetti al presidio lavoratori SMS: “Porteremo il caso in Consiglio Regionale”

Il consigliere regionale Pd questa mattina si è recato ai due presidi dei lavoratori della SMS Operations Italia a Stagno e Rosignano (Livorno) per esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti

“È incredibile ed inaccettabile quello che stanno subendo i lavoratori della SMS Operations Italia che da due mesi non ricevono lo stipendio, vivendo una situazione di gravissima incertezza sulle prospettive future.

Ecco perché stamani sono andato a manifestare vicinanza e solidarietà a questi lavoratori impegnati in due presidi a Stagno ed a Rosignano. L’ho fatto insieme al segretario territoriale del PD livornese Alessandro Franchi, portando anche la solidarietà del segretario regionale Emiliano Fossi.

È stata l’occasione per raccogliere elementi di conoscenza e valutazione che saranno al centro dell’atto che, d’intesa con il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, predisporremo nei prossimi giorni per portare questa vicenda all’attenzione del Consiglio Regionale della Toscana.

Un lavoro che si unisce all’impegno già assunto dai Sindaci e dalle assemblee comunali dei territori interessati da questa vertenza. D’intesa con gli onorevoli Fossi e Simiani lavoreremo inoltre anche per far approdare la vertenza della SMS Operations Italia in Parlamento, lo faremo con l’obbiettivo di sostenere la battaglia di questi lavoratori, responsabilizzando sia le Istituzioni che le aziende interessate in questa vicenda, tra le quali l’Eni, così come il Governo.

Serve creare le condizioni affinché si possano trovare, nell’immediato, soluzioni concrete al mancato pagamento degli stipendi, così come ci si deve preoccupare di individuare prospettive in grado di assicurare occupazione e stabilità a tutte le lavoratrici ed i lavoratori.

Ovviamente, insieme alle amministrazioni del territorio ed alle articolazioni della nostra comunità politica continueremo a seguire questa vicenda e lo faremo sino a quando non saranno trovate le soluzioni auspicate da lavoratori e sindacati”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd a seguito della sua visita questa mattina ai due presidi dei lavoratori SMS Operations Italia a Stagno e Rosignano (Livorno).

Gazzetti al presidio lavoratori SMS