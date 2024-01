Home

Gazzetti: “Bene richiesta sospensione aumenti e eliminazione casello Rosignano”

20 Gennaio 2024

Livorno 20 gennaio 2024 – Gazzetti: “Bene richiesta sospensione aumenti e eliminazione casello Rosignano”

“Esprimo grande apprezzamento per l’iniziativa promossa dall’onorevole Marco Simiani insieme al nostro segretario regionale Emiliano Fossi che in Parlamento hanno depositato una serie di emendamenti sulla vicenda del casello autostradale tra San Pietro in Palazzi e Rosignano.

Richiedere sia la sospensione degli aumenti ma anche l’eliminazione, quanto prima, del casello stesso dimostra una grandissima attenzione sia alle istanze che alle richieste dei cittadini e degli amministratori.

Ora siamo tutti in attesa di vedere cosa farà il Governo nazionale ed i parlamentari che lo sostengono; in più di un’occasione li abbiamo sentiti prendere posizione contro il casello.

Grazie all’iniziativa degli onorevoli Simiani e Fossi adesso hanno la possibilità di passare dalle parole ai fatti. Ci riusciranno? Tra pochi giorni lo scopriremo.

Nel frattempo come PD continueremo a lavorare per far sì che i temi che nascono sui territori abbiano sempre più protagonismo ed attenzione anche in Parlamento.

Questa è la grande forza e la funzione del Partito Democratico e questo è quello che faremo coinvolgendo ancora di più tutti i livelli e le articolazione della nostra comunità politica.” Così Francesco Gazzetti, consigliere regionale e responsabile infrastrutture Pd Toscana.

