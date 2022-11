Home

24 Novembre 2022

Gazzetti in difesa della chirurgia toracica a Livorno, annuncia un’interrogazione

Livorno 24 novembre 2022

Chirurgia toracica Livorno; Gazzetti (Pd) «Non deve essere cancellata ed anzi serve un’attenzione degna delle necessità dei cittadini e della dignità della sanità livornese»

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, interviene annunciando un’interrogazione sulle prospettive della chirurgia toracica

«Livorno non può restare senza un servizio di chirurgia toracica degno di una città e di un ospedale importante e di riferimento provinciale come quello labronico.

Ecco perché, dopo la lettura degli articoli comparsi sulla stampa ed anche degli interventi sindacali, ho deciso di presentare un’interrogazione a risposta scritta.

Sarà il modo per avere dalla Giunta e segnatamente dall’assessore alla sanità, sempre attenti all’ascolto delle questioni del territorio, elementi di conoscenza e valutazione utili per capire, sino in fondo, la situazione attuale e soprattutto progetti e prospettive.

Un’iniziativa che mi serve e mi servirà, in ogni sede, a ripetere ed evidenziare come la chirurgia toracica a Livorno non solo non deve essere cancellata ma deve vedere un’attenzione degna delle necessità dei cittadini, delle istanze di medici ed operatori e dell’importanza e della dignità dell’ospedale e della sanità livornese».

