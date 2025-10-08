Home

8 Ottobre 2025

Livorno 8 ottobre 2025 Gazzetti (PD): Caro Governo per le connessioni ferroviarie portuali servono soldi non promesse

Porto di Livorno: Salvini scopre i tagli del suo stesso governo. Ora servono fatti, non annunci da passerella.

Finalmente anche il ministro Salvini si è accorto del problema dei tagli ai finanziamenti per i collegamenti ferroviari da e per il Porto di Livorno, quelli stessi tagli decisi dal suo governo e che il Partito Democratico ha svelato e denunciato con forza in Parlamento e sui territori.

È stato il PD a scoprire il taglio dei 300 milioni di euro necessari per collegare la Darsena Europa, il porto, e l’interporto di Guasticce alla rete ferroviaria e alla linea TEN-T. Un vuoto creato proprio dal Governo Meloni, una scelta scellerata che ha sottratto al territorio finanziamenti già previsti dai precedenti governi e che rischia di penalizzare le potenzialità di un’infrastruttura strategica come la Darsena Europa, finanziata in larghissima parte dalla Regione Toscana, che rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la Toscana e per tutto il sistema portuale nazionale.

Oggi, dopo mesi di silenzio e dopo che si era provato a negare l’evidenza, il ministro arriva a Livorno per annunciare che “finanzierà il collegamento TEN-T”.

Non ha il coraggio di dire che si tratta del ripristino di fondi maldestramente sottratti ma quello glielo ricordiamo noi.

Ma non basta una promessa fatta davanti alle telecamere di giornalisti che ringraziamo per aver riproposto il tema. I cittadini e il territorio hanno diritto di sapere come intende farlo, con quali provvedimenti, con quali coperture e in quali passaggi parlamentari.

Perché di annunci elettorali fatti in modalità “turismo istituzionale”, Livorno non sa che farsene. Servono impegni concreti, fondi certi e tempi chiari.

Il Partito Democratico continuerà a vigilare, a tutti i livelli, affinché anche le opere di connessione per la Darsena Europa diventino finalmente realtà, a beneficio dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività della costa toscana e dell’intera economia nazionale.

Lo dichiara in una nota il consigliere Regionale PD Francesco Gazzetti dopo de dichiarazioni alla stampa labronica del Ministro Matteo Salvini

