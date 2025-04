Gazzetti (Pd): “da Regione sostegno alle imprese agricole colpite dall’alluvione e 1 milione per le Terme del Corallo”

Home

29 Aprile 2025

Livorno 29 aprile 2025

Il consigliere regionale Pd sottolinea gl’importanza delle misure per il territorio livornese all’interno della seconda variazione del bilancio regionale

“Missione compiuta. In Consiglio Regionale, al termine di una lunga seduta notturna, abbiamo approvato la seconda variazione di bilancio. Si tratta di un provvedimento tanto importante quanto articolato, illustrato in aula dal Presidente Eugenio Giani che è anche assessore al bilancio. Tra gli aspetti che mi piace evidenziare ci sono anche misure che guardano ai nostri territori e che toccano vari settori.

Tra le misure proposte dal Presidente Giani e dalla Giunta c’è un intervento specifico a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni durante gli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo. Lo segnalo perché ricordo l’attenzione giustamente dedicata alla difficilissima situazione di decine di imprenditori, soprattutto della zona dello Scolmatore, così come evidenziato anche da autorevoli rappresentanti di categoria come Paolo Rossi. Una situazione seguita passo passo, sia durante l’emergenza che dopo, dalle Istituzioni del territorio con in testa la Sindaca di Collesalvetti Sara Paoli, insieme al Sindaco di Livorno Luca Salvetti e la Presidente della Provincia Sandra Scarpellini.

Ecco perché sono felice nel poter evidenziare questa misura contenuta nella variazione di bilancio e che porterà alla concessione di ristori, fino ad un massimo di 10.000 euro, per ciascuno dei beneficiari.

Ho ricevuto direttamente dal Presidente Giani, che ringrazio per l’attenzione, la conferma che si tratta di un intervento che “parla” anche agli imprenditori agricoli della zona dello Scolmatore, il tutto passando naturalmente anche dal ruolo di Artea.

Quello proposto dal Presidente Giani e, per competenza diretta, dalla vice Presidente e assessora all’agricoltura Saccardi, è dunque un segnale concreto. E sarà importante anche cogliere questa occasione per aprire una riflessione sulle caratteristiche specifiche di alcuni territori nei quali si sommano sia le questioni della gestione del reticolo maggiore che le dinamiche del cosiddetto reticolo minore. Sappiamo bene quale sia l’impegno in tal senso dell’assessora Monni insieme alle realtà coinvolte nella gestione di questa materia.

Credo sarebbe importante far crescere una forte consapevolezza anche da parte del Governo nazionale, auspicandone, senza intento polemico, un intervento fattivo e concreto su di una partita che non è più rinviabile”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito agli interventi contenuti all’interno della seconda variazione di bilancio approvata nella seduta notturna dell’Assemblea toscana.

“Scorrendo gli interventi normativi collegati alla seconda variazione di bilancio troviamo un importante contributo straordinario che sarà erogato al Comune di Livorno per la realizzazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle Terme del Corallo per un importo complessivo di 1 milione di euro – continua Gazzetti – Un intervento che nasce dal lavoro condotto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Salvetti e che in questi anni, in Consiglio Regionale, ho supportato ed evidenziato con forza, trovando pieno sostegno da parte del Presidente Giani come dimostra anche questo nuovo intervento finanziario.

In aula abbiamo sentito anche alcuni tentativi della destra di intestarsi queste misure, un atteggiamento che accogliamo con un sorriso perché tutti sanno chi ha creduto sin da subito in questa sfida difficile ed affascinante e chi, adesso, tenta di salire maldestramente sul carro vincente.

Per fortuna la Regione ha sempre avuto le idee molto chiare, mettendo a disposizione, anche nei bilanci precedenti, somme cospicue per dare sostegno, a 360 gradi, a questa storica operazione di recupero”.

“Su questa linea di ascolto concreto alle sfide ed alle prospettive dei territori si pone anche la conferma del contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia che viene collegato alla stipula di uno specifico accordo tra Regione e Amministrazione Comunale.

Un’attenzione che il Presidente Giani ha collocato anche in un’ottica più ampia, di respiro regionale, intrecciandola con le prospettive di una Firenze Fiere che possa essere strumento per la creazione di nuove iniziative che guardino anche alla Fortezza Vecchia ed alla Fortezza Nuova di Livorno.

Si tratta di una prospettiva fortemente innovativa, sulla quale poter lavorare nei prossimi anni e che potrebbe rappresentare davvero una novità in grado di creare grandi opportunità”.

“Riguardo al territorio livornese va poi evidenziato anche il contributo straordinario che verrà erogato alla Provincia pari a 270.000 per la risistemazione della strada provinciale 26 in località Il Piano nel Comune di Rio. E’ un intervento atteso ed evidenziato come prioritario da parte della Presidente Sandra Scarpellini e che ha trovato pieno accoglimento”, sottolinea Gazzetti.

“Chiudo evidenziando, con grande soddisfazione, un altro importante intervento che porterà la Giunta regionale a concedere alle province un contributo fino ad un massimo di 1 milione e 400 mila euro per l’anno 2025 per interventi di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità iscritti alle scuole secondarie di secondo grado finalizzati al trasporto scolastico e all’assistenza educativa. Il contributo è ripartito fra gli enti destinatari secondo i criteri stabiliti con un protocollo d’intesa, stipulato tra l’Unione Province d’Italia per la Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

Questo provvedimento è la risposta alle preoccupazioni emerse nei mesi scorsi sui territori di Livorno e Pisa e che, per i territori livornesi, erano state rappresentate dalla Presidente della Provincia di Livorno.

Ringrazio anche il Presidente Mazzeo per l’attenzione che ha posto a questo tema così come l’assessora regionale Serena Spinelli. Ed è stato importante aver visto molto attento anche il PD regionale, con in testa il segretario Fossi così come suo territori, l’articolazione territoriale guidata dal segretario Franchi.

La materia è e resta complessa, con un lavoro portato avanti a livello regionale anche dell’assessora Nardini. La soluzione individuata dal Presidente Giani in questa variazione di bilancio è una risposta concreta e sono davvero felice di averla votata in Consiglio. Chiuso evidenziando come questa variazione di bilancio abbia visto, al momento del voto finale e complessivo, le forze di opposizioni di destra votare contro.

A garantire l’approvazione degli atti e dunque a mettere a disposizione dei territori interventi e investimenti è stata la maggioranza, con il voto compatto delle consigliere e dei consiglieri di Pd e Italia Viva. Un aspetto importante da conoscere, anche a fronte dei tentativi della destra di intestarsi, come dicevamo, risultati che, a causa dei loro voti finali contrari, non esisterebbero – conclude Gazzetti – Ecco perché, anche stavolta, sono felice ed orgoglioso dei nostri voti a favore che non sono solo un sostegno ai provvedimenti di bilancio ma, anche e soprattutto, alla costruzione di opportunità per i nostri territori”.

