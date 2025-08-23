Home

Provincia

Cecina

Gazzetti (PD): “Il Frecciabianca deve fermare a Cecina, il PD si mobilita, il centro destra balletta”

Cecina

23 Agosto 2025

Gazzetti (PD): “Il Frecciabianca deve fermare a Cecina, il PD si mobilita, il centro destra balletta”

Livorno 23 agosto 2025 Gazzetti (PD): “Il Frecciabianca deve fermare a Cecina, il PD si mobilita, il centro destra balletta”

Trenitalia, Gazzetti (Pd): “Inaccettabili le soppressioni a Cecina. Il Pd al fianco del Comune e della Regione”

“Il Frecciabianca deve fermare a Cecina! Il Partito Democratico rilancia le preoccupazioni espresse dal Comune di Cecina e lo fa senza tentennamenti, a differenza di un centrodestra che balbetta per paura di disturbare il manovratore.

Per il PD la decisione unilaterale assunta da Trenitalia di sopprimere la fermata di Cecina del treno Frecciabianca nr 8606 Campiglia Marittima – Torino delle ore 9.2 0 a partire dal prossimo 25 agosto e quella del Frecciabianca 8623 Torino-Campiglia Marittima delle ore 19. 48 a partire dal prossimo 7 settembre deve assolutamente rientrare”, afferma Francesco Gazzetti, responsabile Infrastrutture e Trasporti del Pd Toscana.

“L’immediata presa di posizione del Presidente della Regione Giani e dell’assessore ai Trasporti Baccelli ha evidenziato il pensiero della Regione che, come sempre, si è schierata al fianco dei territori. Come Partito Democratico, su indicazione del nostro segretario regionale Emiliano Fossi, abbiamo subito attivato i nostri parlamentari che vogliamo ringraziare per la loro azione. Ed è importante evidenziare come all’immediata interrogazione presentata dall’onorevole Marco Simiani si aggiungerà, in queste ore, un’analoga iniziativa che verrà portata avanti in Senato dal responsabile nazionale PD delle Infrastrutture Antonio Misiani. E non ci fermeremo qua.

Quella sollevata dall’Amministrazione Comunale di Cecina sarà una tematica che come Pd regionale, d’intesa con tutte le rappresentanze e le articolazioni del territorio, porteremo all’attenzione anche della Festa dell’Unità Nazionale tematica dedicata proprio ai trasporti e alle infrastrutture che si svolgerà a Livorno dal 29 agosto all’8 settembre”, ha concluso.

Gazzetti (PD): “Il Frecciabianca deve fermare a Cecina, il PD si mobilita, il centro destra balletta”