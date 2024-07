Home

GdF, cambio al vertice del comando del Roan di Livorno

6 Luglio 2024

GdF, cambio al vertice del comando del Roan di Livorno

Livorno 6 luglio 2024 – GdF, cambio al vertice del comando del Roan di Livorno

Nella mattinata del 5 luglio, presso la Caserma “Santini” di Livorno, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno tra il Tenente Colonnello Pilota Nicola Navarra, cedente, ed il Colonnello t.SFP Filippo Bianchi, subentrante.

All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, hanno partecipato il Comandante Provinciale di Livorno, Colonnello t.ST Cesare Antuofermo, i Comandanti dei Reparti dipendenti ed una rappresentanza di militari in servizio alla sede di Livorno.

Nel corso della cerimonia, il Tenente Colonnello Pilota Nicola Navarra, che resterà in servizio alla sede del Reparto quale Capo Ufficio Comando, ha rivolto espressioni di vivo apprezzamento nei confronti di tutto il personale, durante il suo periodo di Comando, per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività di servizio, assicurando al nuovo Comandante il continuo impegno dimostrato finora.

Succede nell’incarico di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno il Colonnello t.SFP Filippo Bianchi, laureato in giurisprudenza, proveniente dalla Scuola Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma – al termine della frequenza del corso di Alta Formazione – che ha maturato pregresse esperienze presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Operativo Aeronavale del Corpo prioritariamente deputato alle operazioni internazionali di controllo dell’alto mare per il contrasto dei traffici illeciti, la Stazione Navale di Livorno e i Gruppi Aeronavali di Napoli e Taranto.

Il nuovo Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, ha assicurato al Comandante Regionale Toscana il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito assegnatogli.

Al termine della cerimonia, il Generale ha rivolto parole di apprezzamento al Tenente Colonnello Pilota Nicola Navarra per l’attività del Reparto Operativo Aeronavale a tutela della legalità e della sicurezza economicofinanziaria, svolta sul territorio e sulle acque territoriali della Regione Toscana, formulando i migliori auguri al Colonnello t.SFP Filippo Bianchi per il nuovo incarico.

