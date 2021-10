Home

Cronaca

GdF, cambio di comandante per il ROAN

Cronaca

16 Ottobre 2021

GdF, cambio di comandante per il ROAN

Livorno 16 ottobre 2021

Presso la Caserma “Tullio Santini” di Livorno, nel pieno rispetto della normativa anti-covid, ha avuto luogo un sobrio momento conviviale per festeggiare l’avvicendamento al comando della Stazione Navale di Livorno tra il Tenente Colonnello Maurizio De Pierno, cedente, ed il Maggiore Alessio Sannino, subentrante.

All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Tenente Colonnello pilota Emiliano Rampini, ha partecipato una ristretta rappresentanza di militari in servizio alla sede di Livorno unitamente ai Comandanti dei Reparti navali dipendenti.

Nel corso della cerimonia, il Tenente Colonnello Maurizio De Pierno, che assumerà analogo incarico di Comandante della Stazione Navale di Genova, ha rivolto espressioni di vivo apprezzamento nei confronti di tutto il personale, per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività di servizio di “sicurezza del mare”, anche con riferimento a quelle intraprese nell’ambito della difficile situazione di emergenza sanitaria ancora in corso.

Succede nell’incarico di Comandante della Stazione Navale di Livorno il Maggiore Alessio Sannino, nato a Firenze nel 1976, coniugato con due figli, proveniente dalla Sezione Unità Navali alla sede.

Il nuovo Comandante, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, ha assicurato alla Superiore Gerarchia il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito assegnatogli.

Al termine della cerimonia, il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno ha rivolto parole di apprezzamento al Tenente Colonnello Maurizio De Pierno ringraziandolo per l’attività svolta in questi quattro anni di servizio nella sede labronica a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria, svolta soprattutto sul territorio e acque territoriali della Regione Toscana, formulando i migliori auguri al Maggiore Alessio Sannino per il nuovo incarico.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin