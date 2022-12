Home

15 Dicembre 2022

Livorno 15 dicembre 2022 – GdF e Avis, giornata di donazione sangue per i finanzieri

Martedì 13 dicembre, presso l’area donazioni dell’Ospedale di Livorno, 20 finanzieri in servizio a Livorno hanno donato il sangue in favore dei più bisognosi.

La giornata di promozione è stata sviluppata e coordinata dal Comando Provinciale di Livorno, dall’Ospedale cittadino e dalla locale sezione AVIS (Presidente dr. Bagnoli).

Nel corso delle attività sono state illustrate le modalità e l’importanza della donazione di sangue, contribuendo ad accrescere ulteriormente la consapevolezza dei militari donatori sulla bontà del loro gesto, a partire dallo stesso Comandante Provinciale Col. t.ST Cesare Antuofermo.

Tra i donatori hanno figurato appartenenti a tutti le categorie: ufficiali, sottufficiali, appuntati e anche semplici finanzieri.

Nell’occasione, il Col. Antuofermo ha ringraziato sia il personale (medici e paramedici) dell’Ospedale per la preziosa collaborazione e per l’importante iniziativa culturale e sociale che ha rinsaldato la sinergia istituzionale tra le amministrazioni, sia l’AVIS per il quotidiano impegno sociale

