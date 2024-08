Home

Provincia

Isole

Elba

GdF Elba, Il Capitano Alessandra Castellan destinata a nuovo prestigioso incarico in Calabria

Elba

21 Agosto 2024

GdF Elba, Il Capitano Alessandra Castellan destinata a nuovo prestigioso incarico in Calabria

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 21 agosto 2024 – GdF Elba, Il Capitano Alessandra Castellan destinata a nuovo prestigioso incarico in Calabria

Dopo tre anni di intenso lavoro al comando della Compagnia del Corpo di Portoferraio, la Cap. Alessandra Castellan è stata destinata ad un nuovo prestigioso incarico in Calabria, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria.

Sicuramente l’esperienza di comando elbana ha forgiato la giovane Ufficiale, che si è molto impegnata in tutti i contesti operativi del Corpo, anche ben presidiando il territorio e intrattenendo rispettosi rapporti con tutte le Autorità e contesti dell’isola.

Ma oltre agli aspetti operativi, la Cap. Castellan è stata molto presente con il personale, nonché attenta alle questioni logistiche. A tal fine, non può non ricordarsi il significativo lavoro dello scorso fine anno 2023, allorquando nell’ultimo bimestre ha seguito in prima persona i lavori di rifacimento della gloriosa caserma Teseo Tesei, già sede del Battaglione Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza nel secolo scorso.

Un cenno merita anche l’evocativo e particolare evento che si è svolto lo scorso inizio aprile, quando è stato organizzato un apprezzatissimo convegno presso il sito museale napoleonico di Villa San Martino, avente ad oggetto “La Guardia di Finanza, l’Elba e Napoleone”, con tanto di rievocazione storica con i vestiti dell’epoca, la pubblicazione di una opera realizzata ad hoc per l’evento e la riconsegna di tre api bronzee a suo tempo trafugate e ritrovate proprio dai Finanzieri della Compagnia elbana.

Al posto della Cap. Castellan arriva il Cap. Silvio Forte, 30 anni, originario di Formia. L’Ufficiale è laureato in Giurisprudenza e giunge a Portoferraio dopo aver svolto servizio 4 anni a Palermo, al comando di Baschi Verdi.

Entrambi i Capitani sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale Livorno, Col. t.ST Cesare Antuofermo, che ha colto l’occasione per ringraziare la Cap. Castellan per l’eccellente lavoro svolto per 3 anni sull’isola, augurando altrettanti successi al nuovo arrivato Cap. Silvio Forte.

GdF Elba, Il Capitano Alessandra Castellan destinata a nuovo prestigioso incarico in Calabria